María Pérez, dentro del 'top 10' de las mejores atletas del mundo en 2026

Archivo - María Pérez se proclama campeona de Europa de media maratón con una nueva plusmarca mundial. - RFEA - SPORTMEDIA/UCAM - Archivo

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La marchadora española María Pérez finalizó en noveno lugar dentro del 'top 10' de las mejores atletas del año 2026, según desveló World Athletics, que anunció a las estadounidenses Melissa Jefferson-Wooden y Masai Russell y la suiza Audrey Werro como últimas tres finalistas al premio.

"Melissa Jefferson-Wooden, Masai Russell y Audrey Werro han sido confirmadas como las tres finalistas al premio a la Atleta Mundial del Año 2026, de cara a la ceremonia de los World Athletics Awards que se celebrará en Mónaco", avanzó la Federación internacional en un comunicado. El galardón se entregará el próximo 29 de noviembre.

Las estadounidenses y la suiza fueron seleccionadas como últimas finalistas tras una votación en la que participaron aficionados, atletas y miembros de los medios de comunicación, entre la decena de atletas elegida por un jurado internacional de expertos en atletismo.

En 2026, Melissa Jefferson-Wooden registró las mejores marcas mundiales de la temporada: 10.62 en los 100 m y 21.47 en los 200 m; esta última la sitúa tercera en la lista mundial de todos los tiempos. En estas dos pruebas se colgó la medalla de oro en los nuevos Ultimate Championships.

Su compatriota Masai Russell estableció un récord mundial en los 100 m vallas con un tiempo de 12.09 y logró nueve de los 10 registros más rápidos de 2026. Además, ganó los títulos del Ultimate Championship y de la Diamond League, completando una temporada invicta en los 100 m vallas.

Mientras que Audrey Werro también ganó en Ultimate Championship, la Diamond League y el Campeonato de Europa en los 800 m. Batió el récord de la Liga Diamante en tres ocasiones, alcanzando una mejor marca mundial de la temporada de 1:53.70, lo que la sitúa tercera en la lista mundial de todos los tiempos.

Dentro del 'top 10' destaca la presencia de María Pérez, que ya ganó este galardón en 2025. La doble medallista olímpica y cuatro veces campeona del mundo de marcha se proclamó campeona de Europa en medio maratón de la disciplina en la edición disputada este año en Birmingham, con un nuevo récord mundial.

En categoría masculina, World Athletics informó este martes de que el brasileño Alison dos Santos, el sueco Armand Duplantis y el keniano Sabastian Sawe son los tres finalistas para ganar el reconocimiento de World Athletics al mejor atleta masculino del año 2026.