María Pérez, doble campeona del mundo de marcha en Tokio, nominada a Mejor Atleta Europea del Año

La atleta María Pérez celebra una medalla de oro en el Mundial de Tokio (Japón). - Europa Press/Contacto/Jiang Han

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La atleta española María Pérez, flamante doble campeona mundial de 20 y 35 km marcha en el campeonato celebrado en Tokio (Japón), se encuentra entre las nominadas por la Federación Europea de Atletismo a Mejor Atleta Europea del Año, según anunció la entidad en su redes sociales.

La de Orce, ganadora de dos medallas de oro en el Mundial de Tokio, competirá en la categoría a mejor atleta femenina del año con la italiana Nadia Battocletti, doble medallista en el Mundial en 5.000 y 10.000 m; la neerlandesa Femke Bol, oro mundial en 400 m vallas; la británica Georgia Hunter Bell, plata en 800 m en Tokio; o la suiza Ditaji Kambundji, campeona mundial de 100 m vallas.

También optan al galardón la saltadora de altura sueca Yaroslava Mahuchickh, campeona continental indoor y medalla de bronce en Tokio; la heptatleta irlandesa Kate O'Connor; la lanzadora de peso neerlandesa Jessica Schilder, campeona mundial en la capital nipona; la eslovena Tina Sutej, bronce en pértiga en Tokio y campeona del mundo indoor; y Jorinde Van Klinken, plata mundial en disco.

Además, el atleta valenciano Joan Querol, campeón de Europa sub-20 y de España en los 10.000 metros marcha, está nominado a Mejor Atleta Revelación Europeo; mismo reconocimiento al que opta la catalana Sofía Santacreu, campeona continental sub-20 en la misma distancia en la modalidad de marcha.