María Vasco: "El GP Internacional Madrid Marcha se está consolidando como uno de los mejores del mundo

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

La exatleta española María Vasco se muestra "supercontenta y orgullosa" del homenaje que va a recibir con motivo de la cuarta edición del Gran Premio Internacional Madrid Marcha Silbö Telecom que se disputará por las calles de Madrid el próximo 1 de junio y que se está "consolidando como una de las mejores carreras del mundo".

"Cuando Diego (García Carrera, director deportivo del evento) me comentó lo del homenaje aluciné y dije: 'Ostras, ya han pasado 25 años'. Estoy supercontenta y orgullosa de acudir a una carrera que se está consolidando como una de las mejores del mundo, en plena Gran Vía de Madrid y en su cuarta edición. En las tres anteriores me quedé con las ganas y este año tengo el honor de poder vivirla in situ y, además, recibir un homenaje", explicó Vasco en una entrevista a la organización de la prueba, a cargo de la empresa 'G2O Publisport'.

La catalana, que será reconocida por los 25 años de su histórica medalla de bronce en los 20 kilómetros marcha en Sydney 2000, celebra que tanto tiempo después esta modalidad en España sigue gozando de "salud de hierro". "Tenemos grandes marchadores que sabrán defender nuestros colores y dejarán el pabellón bien alto. Es una pena que Álvaro Martín colgara las zapatillas justo después de su medalla, pero se retiró por todo lo alto", apuntó.

Por ello, prevé que los españoles "estarán en los primeros puestos de cabeza" el 1 de junio en este Gran Premio, aunque habrá figuras internacionales de primer nivel como el japonés Toshikazu Yamanishi, que recientemente batió el récord del mundo de 20 km marcha- y la italiana Antonella Palmisano, principales favoritos para repetir triunfo en la Gran Vía ocho meses después.

"Los nuestros van a estar en los puestos de arriba, por supuesto, pero también nos gusta el espectáculo a nivel mundial, que a Madrid venga gente de fuera y sobre todo deportistas que poseen un récord del mundo. Nos encanta que haya un buen cartel de marchadores en esta gran ciudad que es Madrid", señaló la de Viladecans.

Esta prueba tendrá la novedad del denominado 'VAR de la marcha' que se va a implementar en esta próxima edición y que se trata de un pequeño aparato basado en una serie de sensores que se ata a los cordones de las zapatillas para ayudar si la marcha es correcta o no.

"Siempre se busca lo mejor no solo para el marchador, sino para todas las partes, porque al final la marcha es una especialidad muy técnica. Bastante tiene ya el marchador, que tiene que centrarse en llevar una buena técnica más allá de estar pendiente de un cronómetro y de querer ir a una velocidad grande. Los marchadores españoles tienen una técnica bastante buena y muy depurada en comparación con otros países", subrayó Vasco al respecto.

En cuanto a una nueva modificación en la modalidad para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 2028, con la retirada del relevo mixto que se introdujo en París 2024 y que coronó a María Pérez y Álvaro Martín como campeones, confesó que no le parecía "ninguna novedad". "Yo desde que gané la medalla olímpica, la marcha atlética siempre ha estado pendiente de un hilo. En París se añadió el relevo mixto para que fuera más atractiva, pero parece que ni con esas", lamentó.

"Es una pena porque es una especialidad que por lo menos en nuestro país ha dado muchas medallas y muchas alegrías. Al final, si reduces la marcha a una sola distancia, tendremos muchos más atletas para esa única distancia y muchos marchadores buenos tendrán que quedarse fuera", añadió.

Finalmente, la medallista olímpica se refirió a su vida actual. "Después de mi retirada, estuve los primeros años en Gavá como monitora de marcha, pero ahora vivo en Menorca y me dedico al entrenamiento personal, como trainer de 'Gyrotonic', que es un método que permite estirar y alargar la carrera, un método que me hubiera encantado probar cuando yo era atleta y que me encantaría poder acercar al mundo de atletismo para evitar muchas lesiones", detalló.

"Sigo entrenando como corredora porque es algo que no creo que vaya a dejar, sobre todo después de haber sido atleta de alto nivel. Me gusta estar en forma, pero ahora no tengo que demostrar nada a nadie", sentenció María Vasco, el pasado 6 de abril se impuso en el medio maratón de Pollensa (Mallorca) con un tiempo de 1:26:05.