María Xiao y Álvaro Robles encabezan las selecciones españolas para el Mundial por equipos de tenis de mesa

Archivo - María Xiao y Álvaro Robles, durante un partido por parejas. - Europa Press/Contacto/Chen Duo - Archivo

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española Tenis de Mesa (RFETM) ha anunciado este jueves su convocatoria para el próximo Campeonato del Mundo por equipos, que se celebrará del 28 de abril al 10 de mayo en Londres (Reino Unido), y con María Xiao y Álvaro Robles encabezando, respectivamente, las selecciones nacionales femenina y masculina.

Junto a la citada María Xiao, el combinado femenino para ese Mundial estará formado por Camila Renata Moscoso, Elvira Rad, María Berzosa y Sofía Xuan Zhang. Por su parte, Álvaro Robles estará acompañado en la selección masculina por Alberto Lillo, Daniel Berzosa, Diego Lillo y Juan Pérez.

Moscoso y Lillo "obtuvieron la plaza directa por su regularidad en el Spain Master", según apuntó la RFETM en su comunicado. España logró su clasificación para esta cita londinense durante el Campeonato de Europa por equipos de 2025, que se disputó en Zadar (Croacia) y donde tanto la selección femenina como la masculina alcanzaron los octavos de final.

En el inminente Mundial, la femenina jugará dentro del Grupo 9 contra Polonia, Corea del Norte y República Democrática del Congo, y la masculina competirá dentro del Grupo 5 ante Eslovenia, República Checa y Baréin.

La RFETM también apuntó en su nota que las mujeres realizarán una concentración del 20 al 26 de abril en el Centro de Tecnificación Deportiva Infanta Cristina, mientras que los hombres se concentrarán del 22 al 26 de abril en Sheffield. "Los técnicos responsables serán Alfredo Carneros y Silvia Erdelji", recalcó el mismo comunicado de prensa.

El Mundial contará con 64 selecciones por género, distribuidas en 16 grupos de cuatro equipos en la primera fase. El torneo se estructura en dos fases (1a y 1b), seguidas de una ronda preliminar y de un cuadro de eliminación directa con 32 equipos. En los grupos, las selecciones disputarán una liguilla a una vuelta, tras el cual las primeras clasificadas y las mejores segundas accederán al cuadro definitivo.