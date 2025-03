Mariano García: "He hecho entrenamientos fuertes para afinar 'la moto' para los 150 metros finales"

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El atleta español Mariano García ve "posible" ganar una medalla en los 800 metros de los Campeonatos de Europa de Pista Cubierta que acoge desde el jueves hasta el domingo la localidad neerlandesa de Apeldoorn y para ello se ha esmerado en hacer los últimos días "dos o tres entrenamientos fuertes para afinar 'la moto' y carburar bien" en los metros donde se decide su prueba, donde también tiene el objetivo de hacer "marca personal".

"Tengo que correr bien la carrera. Si me muevo bien, no desgasto lo suficiente en las tres primeras vueltas, y llego bien fresco a la última vuelta, creo que es posible conseguir esa medalla", manifestó Mariano García en una entrevista a Europa Press realizada en el hotel escogido por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) para la concentración de los atletas de cara a la cita internacional.

Entre bromas y "de pie" finaliza la ronda de entrevistas previas al viaje de la expedición española a la ciudad neerlandesa con este medio al que atiende amablemente. Se le ve tranquilo y satisfecho con el inicio de la temporada porque "va saliendo el trabajo preparado este invierno" y por ello llega con confianza a los Europeos en Pista Cubierta donde tiene el claro objetivo de "conseguir medalla y hacer marca personal en los 800 metros".

Y es que el año 2025 del deportista murciano no ha podido arrancar de mejor forma, "haciendo marca personal en las pruebas de 1000 metros y 1.500 metros", aunque quiere más. "Ahora estoy compitiendo bien en los grandes campeonatos que es lo que a mí me gusta, ganar medallas", afirmó.

Tiene ante sí el reto de "estar en la final" del 800 donde comparte prueba con el salmantino Álvaro de Arriba y el joven Josué Canales, pero sobre todo "conseguir una medalla". "Quiero estar luchando por uno de los tres metales. Me da igual si es oro, plata o bronce, aunque me gustaría más que fuese el oro porque al final así escucho el himno de mi país mientras estoy en el podio", señaló.

Por ello, confiesa que si para que esa presea cuelgue de su cuello el próximo domingo tras finalizar la prueba "hay que hacer marca personal en la final", está dispuesto a ello. "He hecho dos o tres entrenamientos fuertes para afinar 'la moto' y carburar bien en esos últimos 150 metros, donde siempre hay que estar bien colocado y sobre todo ser un buen rematador en los últimos 60", apuntó.

"Voy cogiendo el 'puntillo' poco a poco. He estado preparándome hasta la semana pasada en mi pueblo (Fuente Álamo, Murcia) y ahora esperemos enseñarlo allí en Apeldoorn, que al final es donde hay que demostrar las cosas", comentó.

Pero sabe que no será tarea fácil porque habrá atletas rápidos como su compañero Canales, "que tiene la marca del año", y el belga Eliott Crestan con el que tuvo "el año pasado un par de 'encontronazos' en la final del Mundial". "Sé también que está Álvaro de Arriba, pero hay muchos más rivales, sobre todo (Andreas) Kramers, que he visto que se ha apuntado y que no ha competido este invierno. Será también de los difíciles a batir", comentó.

"MI IDEA ES PASAR AL 1.500 PRÓXIMAMENTE"

Su temporada más especial fue en el 2022 donde logró oro de la distancia tanto bajo techo como al aire libre. "Esperemos que en este 2025 podamos celebrar más medallas y si no es ahora mismo, que las celebremos en el 2026 o más adelante, porque al final esas medallas también habrá que celebrarlas", remarcó.

"Al final cuando vas consiguiendo las medallas no te da tiempo de celebrar porque tienes otros campeonatos y en ese momento no las celebras. Pero luego en el 2023, que tuve lesión, y en el 2024, que también tuve otra lesión, dije 'vale, tengo que celebrarlas también porque son cosas que no pasan todos los días", advirtió.

Tras quedarse fuera de los Juegos Olímpicos de París, en la mente del mediofondista murciano está la cita de Los Ángeles (Estados Unidos) en 2028, a pesar de que "quedan todavía más de tres años"; confirmando igualmente que su "idea es dar paso al 1.500 próximamente". "Tengo ganas de hacer un buen 1.500, ya que he sido un buen atleta en el 800. También quiero serlo en la 'prueba reina', como es el 1.500 en España, donde atletas españoles han conseguido medalla olímpica", deseó.