Mario Mola repite victoria en Edmonton y afianza su liderato en las Series Mundiales

El español Mario Mola afianzó este sábado su condición de líder en las Series Mundiales de triatlón después de ganar en la sexta prueba del certamen, celebrada en Edmonton (Canadá), consiguiendo su cuarto triunfo consecutivo y repitiendo así la primera posición que ya había logrado en 2017 en esta misma sede.

Mola, bicampeón del mundo, está aún más cerca de su tercer título gracias a este triunfo por delante del noruego Kristian Blummenfelt y del australiano Jacob Birtwhistle, que fueron segundo y tercero respectivamente. El español paró el cronómetro en 51 minutos y 15 segundos, con apenas tres segundos de renta sobre Blummenfelt.

"Kristian provocó una de las carreras más difíciles. Cada vez que salgo, trato de correr lo mejor posible, y él me ha hecho trabajar. Quizá ha sido más difícil de lo que parecía. Esta carrera es otro paso adelante. Pero hasta que cruce la meta final en Gold Coast, la carrera hacia el Mundial no habrá terminado", dijo Mola, que no dominó con tanta facilidad como en la prueba anterior disputada en Hamburgo.

El francés Vincent Luis, el otro favorito a conquistar las Series Mundiales, fue el primero en Edmonton en el tramo de la natación, seguido muy de cerca por el británico Jonathan Brownlee mientras Mola era undécimo a 17 segundos de distancia.

Pero el triatleta mallorquín recortó esa desventaja en el tramo de la bicicleta (00:26:24), para encaramarse finalmente al primer puesto durante la carrera a pie y además ser testigo de cómo Luis finalizaba en el sexto lugar (00:51:30).

De esta forma, Mola lidera la clasificación general con 4.850 puntos frente a los 3.810 del francés; el australiano Birtwhistle, con 3.245, se aupó hasta el tercer lugar del podio. Y por otra parte, el también español Fernando Alarza acabó cuarto por tierras canadienses y subió hasta la quinta plaza del cómputo general, con 2.947 puntos.