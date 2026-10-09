Maro Itoje y Mikel Arteta abordan las claves del liderazgo y la resiliencia en el deporte de élite

El internacional inglés de rugby Maro Itoje y el entrenador del Arsenal, el español Mikel Arteta, han abordado las claves del liderazgo y la resiliencia en el deporte de élite. - UNDER ARMOUR

LONDRES, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El capitán de la selección inglesa de rugby, Maro Itoje, y el entrenador del Arsenal, el español Mikel Arteta, han reflexionado sobre las claves del liderazgo, la resiliencia y la excelencia deportiva en un encuentro propiciado por la multinacional estadounidense de material deportivo Under Armour.

"La presión llega con las expectativas, con las exigencias, pero esas exigencias tienen que ser las tuyas. Nadie debería exigirte más de lo que tú mismo te exiges. Tienes que sentir una verdadera pasión por lo que quieres hacer", manifestó Mikel Arteta.

Ambas figuras, consolidadas como referentes en sus respectivas disciplinas, han compartido sus impresiones sobre la preparación necesaria para volver a competir al máximo nivel tras alcanzar el éxito. Durante el encuentro, desarrollado en una cancha de baloncesto y ante una mesa de ping-pong, Itoje y Arteta han debatido sobre la responsabilidad de los líderes y la gestión de la presión en momentos decisivos.

El jugador de rugby, que afronta la preparación para una nueva Copa del Mundo tras alcanzar las 100 internacionalidades, y el técnico español, recientemente proclamado campeón de liga, han coincidido en señalar la presión como un privilegio y una exigencia personal para dar el máximo rendimiento.

Al comparar sus metodologías, ambos deportistas han reflexionado sobre las similitudes de sus funciones a pesar de ejercer el mando desde posiciones distintas, con Arteta dirigiendo desde la banda e Itoje sobre el terreno de juego.

En este sentido, el capitán inglés ha destacado que el verdadero crecimiento surge del trabajo constante en los entrenamientos y ha recalcado que los mejores líderes son aquellos capaces de hacer crecer a las personas de su entorno.

Por su parte, Mikel Arteta ha subrayado que la función principal de un técnico o capitán consiste en crear un entorno propicio para que cada deportista pueda desarrollar todo su potencial, disfrutar del proceso y sentirse parte de un grupo.

Asimismo, el entrenador ha reafirmado que las exigencias más altas deben ser las que se impone uno mismo, vinculando la resiliencia y la capacidad de superar adversidades con el aprendizaje necesario para seguir ganando.

Esta iniciativa de Under Armour se enmarca en la filosofía de la marca de propiciar espacios de intercambio de conocimiento entre miembros de su equipo de atletas de distintas disciplinas. La compañía ha recalcado que los principios que rigen el alto rendimiento, tales como el compromiso, la curiosidad, la disciplina y la búsqueda continua de la mejora, resultan universales e independientes del deporte que se practique.