Marta García: "A pesar de los contratiempos, quería estar en Gallur y devolver el cariño a la gente"

La atleta española Marta García, en Gallur. - RFEA / SPORTMEDIA

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La atleta española Marta García augura "una carrera bastante suicida" en la prueba de 1.500 metros de la parada del World Indoor Tour Gold en el Centro Deportivo Municipal de Gallur, en Madrid, cita en la que "quería estar" pese a los "contratiempos" de salud con los que arrancó el año, para "devolver el cariño a la gente".

"Va a ser una carrera bastante suicida, quieren poner un ritmo muy fuerte en Madrid, que para las pruebas de medio fondo y fondo no es el lugar más rápido para correr por la semi-altitud. Va a ser una carrera rápida, estirada, hay grandes nombres, y para mí será un buenísimo test, una oportunidad de correr rápido", indica la palentina en una entrevista a Europa Press.

Tras la presentación del evento en la propia pista cubierta de Gallur, García admite que este tipo de mítines le gustan porque puede "correr rápido". "Para eso nos ponen liebres y tenemos esta tecnología de las luces. Me gusta mejorarme, así que uno de mis objetivos siempre es intentar rascarle 'segundillos' o décimas a mis marcas", explica.

La ganadora de las dos últimas ediciones de la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana sufrió un virus que le provocó fiebre y vómitos solo unas horas después de vencer en la prueba madrileña el pasado 31 de enero, aunque "quería estar" en Gallur.

"Tenía dudas después de los contratiempos de si iba a poder estar aquí o no. La verdad que es especial correr en Madrid, noto un montón el cariño de la gente y también se lo quiero devolver viniendo todo lo posible a competir, sobre todo, cuando hay grandes eventos como este", expresa.

La atleta de fondo y mediofondo, bronce europeo en 5.000 m en 2024 al aire libre y que fue subcampeona nacional en 3.000 m el año pasado en Gallur, posee una mejor marca de 4:08.78 en 1.500 en short track, y ahora se codeará en Gallur con la élite mundial.

Entre otras, se verá las caras con la medallista olímpica y mundial Nadia Battocletti, que 'baja' desde el 5.000 para ser una de las favoritas este viernes. Tampoco se perderán la jornada las etíopes Birke Haylom y Saron Berhe, con la mejor marca mundial del año (4:00.62) entre ceja y ceja, así como la portuguesa Patrícia Silva, bronce mundial en 800 metros.