Marta García termina sexta del mundo con récord de España de 5 kilómetros en ruta

Marta García en el Mundial de ruta - RFEA/SPORTMEDIA

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La atleta española Marta García ha terminado este sábado en sexta posición en la prueba de cinco kilómetros del Campeonato del Mundo de ruta, que se está disputando en Copenhague, mientras que Martín Segurola ha finalizado decimoquinto en la prueba de la milla.

La subcampeona de Europa de 5.000 metros en Birmingham debutó en ruta con España en una carrera de ritmo exigente, con la etíope Likina Amebaw tomando la iniciativa desde los primeros metros. La española pasó el primer kilómetro undécima, sin perder de vista el grupo delantero liderado por la africana, finalmente campeona. García supo gestionar el ritmo y paró el crono en 14:59, nueva plusmarca nacional.

Así, con la 14ª mejor marca europea de la historia, García se convirtió en la primera española capaz de bajar de los 15 minutos en un 5 km en ruta y pulverizó una plusmarca nacional que permanecía vigente desde hacía 24 años, el 15:11 de Londres en 2002.

Por su parte, el donostiarra Martín Segurola acabó decimoquinto en la milla, con un tiempo de 3:56.92. Se situó bien desde el comienzo, moviéndose entre los 15 primeros de un grupo lanzado por Yared Nuguse, bronce olímpico de 1500 metros. No perdió el contacto con el grupo delantero, y finalmente cerró el 'Top 15' de una carrera ganada por el alemán Robert Farken (3:51.80), que firmó la segunda mejor marca de la historia en la milla en ruta.

Este domingo se disputará el medio maratón, en el que participarán Marta Galimany y Said Mechaal.