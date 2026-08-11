Marta García: "Yo tenía las cosas claras, que era ahorrar lo máximo posible"

Archivo - Marta García, después de una carrera. - Europa Press/Contacto/Domenico Cippitelli/IPA Spor

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La atleta española Marta García ha admitido que "tenía las cosas claras" en la final de los 5.000 metros del Campeonato de Europa al aire libre, que se está disputando en Birmingham (Inglaterra), pues su objetivo "era ahorrar lo máximo posible" para luchar por el podio, acertando con esa idea a tenor de su medalla de plata conquistada este martes.

"Yo tenía las cosas claras, que era ahorrar lo máximo posible, muy inspirada por el 5.000 de ayer de chicos, vi lo que hicieron. Y nada, la verdad es que cuando he visto el '20' aquí, sabía que tácticamente alguien me estaba acompañando", declaró García a RTVE desde el Alexander Stadium.

"Habíamos hablado mucho las cosas, sabía dónde quería estar y he hecho justamente lo que quería, a falta de cuatro vueltas estaba dónde quería estar. Y la verdad que mucha fuerza, mucha fuerza hasta el final", añadió la atleta palentina desde la zona mixta del estadio, junto al tartán.

"Me lo creía porque llevo intentándolo creer desde que me lesioné, así que contenta de haber hecho lo máximo que podía hacer y tal como lo he hecho también", subrayó antes de elogiar a sus compatriotas María Forero e Idaira Prieto, que respectivamente acabaron octava y novena en esa final.

"Da gusto ver el 5.000 de chicas como está de fuerte y los resultados avalan que la competencia ayuda y funciona muy bien. Enhorabuena a ellas también, que estar en puestos de finalistas y a las puertas de los finalistas es una locura por cómo ha subido el nivel en Europa. Y bueno, yo sabía que la final estaba muy abierta, podía pasar de todo, pero yo quería hacer que pasara lo que a mí me gustaría", describió García.

Tras confirmar su segundo puesto, se dirigió hacia las gradas. "Estaba buscando a toda la gente que me ha acompañado, a mis padres, a mi hermana, a mi primo, a la hija de mi primo que también estaba aquí, a un montón de amigos, a todos los técnicos, mis entrenadores, mi grupo de OAC Europe y al chico que me ha acompañado, a mi novio", enumeró al respecto.

"Esto para toda España. ¡Que hay que creérselo, como en el Mundial!", exclamó finalmente la flamante subcampeona europea, aludiendo al título mundialista conquistado por la selección española masculina de fútbol hace un mes.