Marta Pérez: "No fui una atleta prodigio de joven"

MADRID, 29 Feb. (EUROPA PRESS) -

La atleta española Marta Pérez acude con confianza en el trabajo que ha hecho durante "un invierno bueno" para el Mundial de Pista Cubierta que arranca este viernes en Glasgow y sabedora de que no le puede "afectar demasiado" que le saliese "fatal" su última carrera en el Meeting de Madrid, mientras que no oculta que de joven no fue un "prodigio" de su deporte y que estaba más centrada en su formación académica.

"He tenido un invierno bueno, he estado entrenando bien y compitiendo bien, pero es verdad que el otro día en el Meeting de Madrid me salió fatal. Es verdad que venía con un cúmulo de situaciones y podía ser que no me saliera muy bien, pero al final han sido un poco altos y bajos y quiero estar tranquila esta semana, volver a ganar esa confianza en el trabajo porque he entrenado bien", aseguró Marta Pérez a Europa Press.

La soriana admite que una atleta "tiene que aprender a que no te marquen" las últimas actuaciones antes de una gran cita como fue su caso en Gallur. "Yo muchas veces no soy superlineal compitiendo y, normalmente, cuando llego a los campeonatos internacionales lo hago bien. También depende, si tú comprendes un poco por qué esa competición te ha ido peor que otras, de si es porque no estoy en forma y que no lo he afrontado como debía. Tienes que saber leer tanto lo bueno como lo malo y que no te afecte demasiado", advirtió.

Pérez competirá en los 1.500 metros donde ve "tan abierto el bronce como la final". "Es verdad que hay dos atletas etíopes muy superiores por marcas (Habitam Alemu y Tsige Duguma), y luego hay atletas que, porque las conozco y las he visto correr el último 200, están muy fuertes. Pero realmente estamos 15 chicas entre 4:05 y 4:07, entonces creo que dependerá un poco de lo que haya afinado la gente en la última semana, como sea la carrera, de lo bien que compitas ese día y un poco de lo bien colocada que vayas", apuntó.

La castellano-leonesa vivió en 2021 la final olímpica en Tokio, con el añadido de que fue mejorando día a día sus marcas, y eso "ayuda mucho a la confianza" de cara a otros grandes eventos. "Cuando ves que mejoras, ayuda mucho a poder entrar a carreras mejores y sí te abre muchas posibilidades de competir en otros sitios", admite.

"Pero, en cuanto a afrontar carreras con presión, bueno, no he afrontado nada con menos presión que la final o la semifinal de los Juegos. Para mí ya no era lo mismo el año pasado en el Mundial de Budapest llegar con 4:00 y siendo casi tu deber pasar a la semifinal, y en los Juegos, no, entonces, te ayuda en otro sentido", añadió Pérez.

La atleta española tampoco olvida como "afrontar la carrera" y en su caso, "es muy diferente la pista cubierta con el aire libre". "La cubierta se me da tácticamente bastante mal y por mucho que al aire libre se me haya dado bien, me cuesta", confesó antes de afrontar un año 2024 "muy cargado, muy cargado".

En su distancia, el 1.500, mantiene una bonita rivalidad con Esther Guerrero, la cual hace a ambas "mejores". "Igual si Esther se hubiese pasado al 'milqui' y no hubiese habido nadie que le estuviese rivalizando a lo mejor hay ciertas cosas que descuidas. Y yo he trabajado mucho mi velocidad confiando en algún momento poder ganar al final. Claro que me gustaría tener más Campeonatos de España y que no me ganase siempre ella, pero creo que realmente nos hace mejores,", remarcó después de que la catalana le batiese en el Nacional de Ourense.

También les hace "ilusión a las dos" el poder bajar de la barrera de los cuatro minutos, aunque no trabaja "todavía pensando" en ello. "Al final trabajas en mejorar y mejorar para mí ahora mismo es esa barrera. Además es que es una prueba que está mejorando mucho las marcas y que cada vez se está corriendo más. Si pienso en que quiero volver a estar en una final olímpica, sé que voy a necesitar correr más de lo que he corrido hasta ahora, entonces casi viene solo", sentenció.

"EN MIS PRIMEROS AÑOS ERA MÁS ESTUDIANTE QUE ATLETA"

Marta Pérez recuerda que ella no fue "una niña precoz, ni una atleta prodigio de joven". "No era ni buena ni excepcional cuando era muy joven", aseguró la soriana, que compaginó también el atletismo con la carrera de Medicina. "Realmente, en mis primeros años de carrera, era más estudiante que atleta. Iba a mis Internacionales sub-23 y ganaba mis Campeonatos de España, pero no era atleta profesional, ni lo hacía de esa manera", comentó

"Entrenaba una vez al día por la tarde porque mi prioridad era ir a clase por la mañana y lo que veo a mi alrededor en muchas de las atletas no es eso, estás apostando por otra cosa y me parece fenomenal, pero igual te cuesta más. Para mí, sacarme la carrera era lo que estaba haciendo en ese momento y ya está, me ayudaron mucho mis amigos, pero también los tenía porque iba a clase, que ahora hay gente que no lo hace. Simplemente fui más estudiante que atleta en esa época", rememoró.

La mediofondista cursó su formación hasta quinto y acabó en 2017. "Ya vas creciendo y casi todo el mundo de tu alrededor ha acabado ya las carreras. Ya había ido a mi primer Mundial y a mi primer Europeo, y dije que lo iba a intentar y entonces no saqué especialidad, simplemente dejé la carrera. He seguido estudiando y haciendo un Máster, pero ya de forma 'online'", detalló.