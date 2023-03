Martín Fiz gana el Medio Maratón de Lisboa en M-60

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El atleta español Martín Fiz, campeón del mundo de maratón en 1995, se ha impuesto este domingo en el Medio Maratón de Lisboa en la categoría M-60, al completar su actuación en la capital portuguesa con un tiempo de 1:14:28, y arranca con éxito su intento de ganar las cinco 'Super Halfs'.

El vitoriano mejoró las previsiones que él mismo había publicado en redes sociales, con una "marca conformista" de 1:17:20 y un "registro optimista" de 1:15:30, a pesar de las condiciones meteorológicas adversas. El calor y la humedad han hecho mella en los participantes, pero no han impedido a Fiz lograr la victoria, de manera holgada, por delante de los portugueses Joao Caldeira y Manuel Casais.

De esta forma, el vasco logra el primero de los cinco pasos para cumplir con su nuevo desafío: imponerse en el circuito de medios maratones más prestigioso del mundo. Las próximas citas de 2023 serán en Copenhague (17 de septiembre) y Cardiff (1 de octubre), y tratará de rematar su gesta en 2024 con las pruebas de Praga (abril) y Valencia (octubre).

"¡Quién me lo iba a decir! A los 40 años dije que dejaba el atletismo, a los 50 me embarco en la aventura de las 'Six Majors' y logro ganar todas en mi categoría y a los 60 inicio un nuevo desafío, que consiste en ganar las 'Super Halfs'. Hoy me he impuesto en Lisboa con una buena marca y ya estoy pensando en la siguiente media del circuito, que será en Copenhague. Estoy muy motivado y feliz. He tenido que esforzarme mucho para recuperarme de las lesiones que me habían apartado de la competición, pero ha merecido la pena el sacrificio", indicó Fiz tras la prueba.