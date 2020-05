Martín Fiz: "He podido hacer por fin más de un kilómetro en línea recta"

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El atleta español y campeón del mundo de maratón Martín Fiz ha mostrado su satisfacción por el regreso de los entrenamientos tras más de dos meses de confinamiento por la pandemia de coronavirus y ha asegurado que al fin ha podido hacer "más de un kilómetro en línea recta" después de "50 días de correr en círculos".

"Vivo la vuelta de los entrenamientos de manera muy alegre y optimista porque por fin, después de 50 días de correr en círculos, he podido hacer más de un kilómetro en línea recta. Ya están abiertos los Centros de Alto Rendimiento y cada uno podrá hacer la especialidad que requieren y dominan. Pronto todos los atletas podrán estar en plenitud de forma", señaló en una entrevista para los medios oficiales del Comité Olímpico Español (COE).

El atleta vasco, campeón de Europa y del mundo de maratón, se ha hecho cargo estos meses de los repartos de su tienda deportiva en su Vitoria natal. "He querido fidelizar a esas personas acérrimas a Martín Fiz acercándome a todos aquellos que han hecho sus pedidos en Running Fiz. He ejercido de repartidor, no se me caen los anillos. No reniego de mi pasado; mi familia migró hasta Vitoria para comprar mis primeras zapatillas y lo he vuelto a recordar al repartir en esta época. Ver la cara de alegría y sorpresa a todas esas personas a las que he repartido los pedidos y saber que las he hecho felices, no tiene precio", confesó.

Por otra parte, Fiz relató cómo se encuentra tras ser operado de dos hernias inguinales. "Se suele decir que los deportistas estamos hechos de otra pasta y eso es porque la tolerancia al dolor la tenemos muy alta. En pocos días ya estaré dando guerra y pateando las calles de Vitoria. Creo que ha sido un acierto operarme en estos días y es la mejor época de recuperarse de las posibles lesiones", indicó.

Además, recomendó a los maratonianos que retomen los entrenamientos "de manera tranquila y calmada", haciendo caso a sus entrenadores, "porque no va a haber competiciones hasta septiembre, octubre o noviembre". "Por lo tanto, que se marquen un objetivo a nivel nacional o internacional, pero que las energías las tengan puestas en Tokio", señaló.

A los maratonianos se nos caracteriza por tener paciencia, temple y control sobre nuestro cuerpo y ahora tenemos que controlarlo. Tenemos que marcarnos los objetivos y soñar e ir a por ello", añadió.

Fiz también valoró la nueva generación de maratonianos. "Ha habido un cambio generacional y en lo que respecta a mi especialidad, el fondo, tanto en masculino como en femenino, hay nombres de altura que van a luchar por estar en unos Juegos Olímpicos. En otras especialidades como en el 5.000, en el 10.000 o en obstáculos van a tener que luchar mucho. La cantera es muy joven, pero también muy profesional, y hay alguna atleta que puede optar a medalla", adelantó.

Por último, recordó su hazaña iniciada en 2016 de conquistar los seis mejores maratones del mundo -Tokio, Boston, Londres, Berlín, Chicago y Nueva York-, algo que consiguió a pesar del atropello que sufrió en 2018. "Me siento contento y feliz al recordarlo y, sobre todo, orgulloso por ser embajador tanto de los maratonianos más jóvenes como de los más mayores. Empecé con 13 años y con 57 años sigo haciéndolo, y que Martín Fiz sea un referente de todas esas personas, por hacer deporte asumiendo su edad, es un orgullo", finalizó.