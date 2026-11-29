Martina Sande junto a Eder Rodríguez tras lograr el bronce en dobles mixto del Mundial de tenis de mesa adaptado - RFETM

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La española Martina Sande reconoce "la experiencia increíble" que ha supuesto su paso por el Mundial Paralímpico de Tenis de Mesa de Pattaya (Tailandia), donde logró "algo muy especial" como una histórica medalla de bronce, y también destaca su pertenencia al Fuencarral TM donde se siente muy a gusto por "la energía que transmite" todo el club.

Martina Sande, jugadora de Fuencarral TM, hizo historia hace unas semanas al convertirse en la primera mujer española en conseguir subir al podio de un Campeonato del Mundo de Tenis de Mesa al conseguir la medalla de bronce en el dobles mixto junto a Eder Rodríguez en la clase en la clase XD7. Además, a nivel individual, finalizó entre las 16 mejores.

"Este era mi primer Mundial y yo iba con el objetivo de aprender y empaparme de todo lo máximo posible. Lo he vivido como una experiencia increíble y con mucha ilusión. Al final, haber conseguido una medalla con Eder en dobles mixtos lo convierte todavía en algo más especial. Si ya en un Mundial todo es muy diferente, por ejemplo, a un campeonato internacional y se vive completamente diferente, haber conseguido una medalla es algo muy especial", celebró Sande en declaraciones facilitadas por su club, el Fuencarral TM.

Para la gallega, "lo más difícil de este camino es renunciar o decir que no a planes con amigos, el tiempo que estás sin ver a tu familia y, en ocasiones, que estás muy lejos de ellos". "Pero, al final, es un esfuerzo que vale la pena, que merecen la pena todas las horas. A mí me motiva saber que cada vez estoy más cerca de las que están por encima de mí en el ranking y que, si sigo entrenando, mejorando y trabajando, estoy ahí y lo puedo conseguir", apuntó.

Sande lleva "poco tiempo" en el Fuencarral TM, desde el pasado mes de septiembre, pero ha notado "la facilidad" con la que se ha hecho sentir "parte del club". "El hacer sentir a uno como en casa, el buen grupo que se hace entre todos, todos con todos, y la buena energía que se transmite. Es lo que destacaría por encima de todo, estoy muy contenta de estar en Fuencarral", subrayó.

Por su parte, para su compañero Marlon López, también miembro del club madrileño y que compite en la clase 10, este Mundial "ha sido una experiencia inolvidable". "Era mi primer Campeonato del Mundo y ya solamente el poder vivir esto y haber logrado la clasificación hasta aquí, no puedo estar más contento de ello, pero además llegar hasta los cuartos de final ha sido todo un éxito y no puedo estar más contento por todo lo realizado. Ojalá poder vivir esta experiencia más veces", admitió.

"Para llegar hasta aquí, al final es un camino muy duro en el que tienes que sacrificar muchas cosas. Te vienes a vivir fuera, a estudiar fuera, entrenas mañana y tarde y tienes que compaginar eso con la carrera. También están todos los torneos que hay detrás de clasificarse para un Mundial y hay nervios, presión, no sabes si vas a poder clasificarte, si te van a dar los puntos suficientes para poder subir puestos en el ranking y poder entrar. Entonces es un camino muy duro, pero al final también me tengo que fijarme en la gente que ha conseguido medallas en Mundiales, en Juegos Paralímpicos e intentar seguir entrenando y mejorando para llegar a ser como ellos y poder lograr una medalla", añadió.

Y no puede "estar más contento" con su pertenencia al Fuencarral TM donde ya vive su tercera temporada. "Pero desde el primer momento me sentí superacogido por los compañeros, por los entrenadores, y la verdad es que lo que más destacaría es eso, la buena relación que tenemos entre todos, ya sea dentro del club, pero es que fuera también. Eso se traslada fuera de la mesa y hace que seamos un grupo de amigos, una familia, que nos apoyemos entre todos y que en todos los torneos siempre lo pasemos muy bien y estemos muy a gusto entre todos", sentenció.

EL FUENCARRAL TM, UN CLUB JOVEN Y QUE MAXIMIZA SUS RECURSOS

Los dos jugadores pertenecen al Fuencarral TM, club de tenis de mesa del norte de Madrid fundado hace relativamente poco, en 2015, y que ha conseguido hacerse un hueco en la élite deportiva, a pesar de las dificultades que supone competir y crecer sin disponer de instalaciones propias y con recursos económicos limitados.

Este club nació gracias a la iniciativa de un grupo de asturianos que pese a no estar en su tierra, decidieron seguir compartiendo su pasión por el tenis de mesa, un origen reflejado en el escudo del club, donde figura el emblema de Asturias. La entidad está formada por unas 300 personas, con deportistas de todas las edades y niveles, con un equipo masculino que compite en División de Honor, la segunda categoría del tenis de mesa español, y llegando a disputar una fase de ascenso a la Superdivisión, mientras que el femenino compite en Primera División Nacional y aspira a conseguir el ascenso a División de Honor.

El club cuenta además con una importante cantera de niños y niñas, algunos de los cuales ya han conseguido destacados resultados en Campeonatos de España y competiciones internacionales como la medalla de bronce por equipos de la selección española masculina sub-19 en el Campeonato de Europa de Jóvenes, con la participación de Darío Salcedo y el propio Marlon López.

El Fuencarral TM recalca que todo este crecimiento lo ha logrado "sin disponer de instalaciones deportivas propias" ya que desarrolla sus entrenamientos "en espacios cedidos por colegios públicos, adaptándose a los horarios y a la disponibilidad de los centros".

Ademas, se sostiene "fundamentalmente gracias a las cuotas de sus socios, el apoyo de pequeños patrocinadores del barrio y, sobre todo, el esfuerzo, la pasión y el trabajo voluntario de muchas personas que hacen posible el día a día del club, desde su junta directiva hasta socios, familias y colaboradores".

El club también ha decidido dar un paso adelante en la difusión de este deporte mediante retransmisiones de sus partidos de División de Honor a través de su canal de YouTube, donde ofrece una realización audiovisual "poco habitual en esta categoría". Para financiar este proyecto durante esta temporada 2026-2027, impulsó una campaña de 'crowfunding' que recaudó 8.000 euros.

"El Fuencarral TM combina la competición de alto nivel con la formación de jóvenes deportistas y una apuesta por la igualdad de oportunidades y el deporte inclusivo. Los éxitos de Martina Sande y Marlon López son un nuevo motivo de orgullo para un club que, desde un barrio de Madrid y gracias al esfuerzo colectivo de muchas personas, ha conseguido hacerse un hueco en el tenis de mesa internacional pese a las dificultades y a la falta de recursos e instalaciones propias", sentencia el club madrileño.