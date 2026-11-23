La 'Dubai Run 2026' se consolida como la carrera popular más grande del mundo dentro de la décima edición del Dubai Fitness Challenge

"La participación es un reflejo del compromiso con la construcción de una ciudad más activa", dice el secretario general de deportes dubaití

DUBÁI, 23 Nov. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Gaspar Díez) -

Un interminable manto verde tejido con las más 310.000 camisetas de los corredores de la octava edición de la Dubái Run, la carrera popular gratuita más grande del mundo, transformaron este domingo el centro financiero de Dubái en una fiesta del running y el deporte dentro del programa del X Dubai Fitness Challenge.

El eje de la capital dubaití, la Sheikh Zayed Road, fue el punto de encuentro de familias, amigos y corredores de todos los rincones del mundo para afrontar una carrera de 5 y 10 kilómetros, con la partida junto al Museo del Futuro, la icónica y vanguardista construcción que traslada al viajero a un tiempo no tan remoto dominado por la tecnología.

Desde las primeras horas de la madrugada esos centenares de miles de corredores ocuparon por unas horas el lugar de los vehículos de alta gama que llenan las autopistas dubaitíes para abrazar el espíritu de 'What's Your 30x30?' que pretende impulsar a la población del emirato a practicar ejercicio y llevar una vida más saludable.

Una gigantesca bandera de los Emiratos Árabes Unidos se desplegó en la salida, donde varios humanoides y un perro robotizado, y el tema 'A Sky Full of Stars' de la banda británica de Coldplay, abrazado por la luz de las linternas de los móviles de los participantes, animaron el prólogo a los runners junto antes de las celebraciones del Eid Al Etihad.

Las marionetas gigantes de LED, los grupos de percusionistas guerreros y los DJ de UNTOLD y los famosos presentadores Kris Fade y Katie Overy hicieron más amenos los nervios previos a la salida de la octava edición de la carrera con más corredores, y sin ánimo competitivo, del planeta.

"He corrido en muchas partes del mundo, pero no había visto nada igual", apuntó un corredor madrileño antes de afrontar el 10K, en el que vio cómo la sobrevoló un grupo en paramotor y siete cazas del Fursan Al Emarat, el equipo nacional de acrobacias aéreas de los Emiratos Árabes Unidos, que dibujaron los colores verde y azul, los elegidos por la Dubái Run para esta edición, en el cielo que horada el Burj Khalifa y sus 828 metros.

Siguiendo el lema del DFC 2026, 'What's Your 30x30?', los participantes pudieron elegir entre el 5K, por la carretera Sheikh Zayed y hasta cerca del Dubai Mall, en el bulevar Mohammed Bin Rashid, a las faldas del rascacielos más alto del mundo. Y el 10 K, un reto para los corredores experimentados que atravesaba el Museo del Futuro, el Canal del Agua de Dubái y el Burj Khalifa, antes de terminar en el edificio DIFC Gate.

La fiesta popular del atletismo en Dubái y el Dubai Fitness Challenge, que invita a la población del emirato a practicar, al menos, 30 minutos de ejercicio físico entre el 31 de octubre y el 29 de noviembre, es una iniciativa por promover un vida más activa y saludable.

Para el secretario general del Consejo Deportivo de Dubái, Saeed Hareb, ver a los corredores reunirse en la carretera Sheikh Zayed y en el centro de Dubái es un "claro reflejo del compromiso de Dubái con la construcción de una ciudad más saludable, más activa y más conectada".

"La magnitud de la participación demuestra el importante papel que desempeñan los eventos deportivos comunitarios a la hora de hacer accesible la actividad física y animara personas de diferentes edades y capacidades a participar", manifestó.

A su juicio, en el Año de la Familia de los Emiratos Árabes Unidos, ha sido "especialmente inspirador" ver a las familias afrontar juntas el reto de completar sus primeros 5 kilómetros, y a los experimentados, superar sus límites.

"Cada participante tenía su propio objetivo, pero todos estaban unidos por un compromiso común con la salud y el bienestar. Nuestra ambición es aprovechar este impulso para animar a todo el mundo a que incorpore la actividad física a su vida cotidiana, mucho más allá de los 30 días que dura el Reto", señaló Hareb.

Por su parte, Ahmed Al Khaja, director ejecutivo de Dubai Festivals and Retail Establishment (DFRE), subrayó que con la décima edición del Dubai Fitness Challenge la Dubai Run ha demostrado cómo una iniciativa que partió de un "simple compromiso con la actividad física diaria se ha convertido en una de las experiencias comunitarias más reconocidas de la ciudad".

"Ver cómo participan cientos de miles de personas refleja el entusiasmo por el fitness que el DFC ha ayudado a fomentar en todo Dubái durante la última década. Las diez ediciones del Dubai Fitness Challenge han demostrado lo que se puede conseguir cuando se anima a todauna ciudad a integrar el ejercicio físico en la vida cotidiana. La Dubai Run hace realidad esa visión a una escala extraordinaria, creando una experiencia accesible para todos, tanto para quienes corren por primera vez como para quienes repiten año tras año. Es esta combinación de participación comunitaria, experiencias compartidas y compromiso con el bienestar lo que hace de Dubái un lugar tan excepcional para vivir y visitar", dijo.

HYROX, ATLETISMO Y YOGA

Tras la celebración de tres eventos emblemáticos, el Dubai Fitness Challenge 2026 se prepara para la clausura de su histórica décima edición. Tras la Dubai Run y pruebas de Hyrox, el deporte de moda, el Dubai Yoga reunirá el 29 de noviembre a miles de personas para disfrutar del bienestar y conexión en el Centro Financiero Internacional de Dubái.

Este evento culminará 30 días de actividad física y experiencias compartidas. Ahora que el Challenge entra en su última semana, las tres 'Fitness Villages' gratuitas 30x30 situadas en Kite Beach, Zabeel Park y Al Warqa'a Park, junto con los 'Community Fitness Hubs' y miles de clases y actividades repartidas por toda la ciudad, siguen ofreciendo a personas de todas las edades y niveles de forma física la oportunidad de descubrir su propio 30x30.

Desde clases de fitness y deportes de equipo hasta actividades para toda la familia, se anima a todo el mundo a seguir en movimiento y a mantener sus hábitos saludables más allá del 'Challenge', como la Dubai Run, que coloreó este domingo de verde la ruta que 'baña' su Museo del Futuro bajo la mirada del Burj Khalifa y sus 186 plantas.