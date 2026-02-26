Los mejores atletas nacionales buscan coronarse en el Campeonato de España de Pista Cubierta

Imagen del Velódromo Luis Puig, escenario del Campeonato de España en Pista Cubierta 2026 - PRENSA RFEA

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Palacio Velódromo Luis Puig de Valencia acogerá desde este viernes al domingo la 62 edición del Campeonato de España de Short Track (Pista Cubierta), donde se darán cita los mejores atletas nacionales, unos en busca de seguir afinando su puesta a punto para el Mundial de dentro de un mes y otros para entrar a formar parte de la selección que acuda a este evento.

El emblemático recinto de la capital del Turia será el escenario de este importante campeonato que busca coronar a 26 atletas, con igualdad de pruebas entre mujeres y hombres, y también en una especie ensayo para la instalación de cara al Campeonato de Europa que albergará el año que viene.

Y ahí, de los 550 inscritos, 287 hombres y 263 mujeres, estarán prácticamente las principales caras del atletismo español, aunque no estarán por diferentes motivos figuras reconocidas como la saltadora Ana Peleteiro, las mediofondistas Águeda Marqués y Esther Guerrero, o la velocista Maribel Pérez.

Sin embargo, sí estarán atletas que han brillado a nivel internacional en esta temporada en pista cubierta como Quique Llopis, Mohamed Attaoui o Marta García, los dos medallistas de los pasados Mundiales, Elvin Josué Canales y Fátima Diame, otras figuras como Mariano García, Adrián Ben, Paula Sevilla u Óscar Husillos, y un Jordan Díaz poco dado a participar en el invierno.

Y entre las muchas pruebas, hay algunas que destacan por su atractivo como son el 800 o el 1.500 masculinos. En la primera, habrá un bonito duelo entre Canales, actual bronce mundialista y plusmarquista nacional, y Attaoui, que vuelve a su antigua distancia y no competirá en el 1.500, donde estarán Mariano García, que dejará vacante su trono del 800, y Adrián Ben como principales favoritos.

A nivel femenino, gran parte de la atención la centra una Marta García en gran estado de forma y que tratará de hacer un doblete inédito en la historia de los campeonatos con triunfos en el 1.500 y en el 3.000, prueba esta a la que llega tras rebajar en más de cuatro segundos su plusmarca nacional (8:34.28). Sólo Adel Mechaal, en cuatro ocasiones, ha sido capaz de ser campeón de España en las dos distancias en una misma edición.

Además, el 400 m reunirá a varias de las mejores especialistas como Paula Sevilla, actual campeona y bronce continental el año pasado, Blanca Hervás, líder del año, Daniela Fra, Herminia Parra, Carmen Avilés y Ana Prieto, todas ellas componentes también del pujante relevo largo.

Otro atleta que viene de hacer récord nacional esta temporada, en su caso por partida doble, en Gallur y en Lievin (Francia), es Quique Llopis, gran favorito en los 60 mv. Otro récord de España que ha caído esta campaña bajo techo ha sido el de los 200 m femeninos, pero en este caso Jaël-Sakura Bestué se centrará en los 60 m.

En cuanto a los concursos, la gran atracción será ver al campeón olímpico y de Europa de triple salto de longitud, el hispano-cubano Jordan Díaz que, tras un aciago 2025 por culpa de los problemas físicos, se estrena en la pista cubierta este año como gran e indiscutible favorito en su prueba. En la longitud, Lester Lescay, actual bronce europeo, y Fátima Diame, actual bronce mundialista y que busca su octavo título nacional, serán los rivales a batir.