Melilla acogerá en 2027 por primera vez la Copa de la Reina de voleibol

El Fundación Cajasol Andalucía celebra la conquista de la Copa de la Reina de voleibol 2026 - RFEVB

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

La 52ª edición de la Copa de SM La Reina Iberdrola de voleibol, que se disputará del 4 al 7 de marzo del año 2027, llegará por vez primera a Melilla, según confirmó este martes la Real Federación Española de Voleibol (RFEVB).

El organismo recalcó que ha optado por llevar el torneo a "un emblemático escenario que plasma como pocos el auge, desarrollo y crecimiento del voleibol femenino en los últimos años, siendo el club local el último equipo en debutar tanto en Liga Iberdrola como en la Copa de SM la Reina".

Noelia Florín, responsable de Patrocinios de Iberdrola, señaló que para la compañía "es un orgullo que la Copa de SM La Reina llegue por primera vez a Melilla, una ciudad que se ha consolidado como un referente en el deporte en España". "Además, encarna a la perfección los valores que impulsamos desde nuestra apuesta por el deporte practicado por mujeres: crecimiento, igualdad y proyección de futuro", subrayó.

"Este torneo no sólo refleja el excelente momento del voleibol femenino en nuestro país, sino que también contribuye a llevar el deporte a nuevos territorios, acercándolo a más aficionados y generando referentes para las próximas generaciones. Estamos convencidos de que será una edición histórica tanto dentro como fuera de la pista", añadió.

Melilla se unirá además al selecto club de ciudades que han albergado los torneos del KO tanto en categoría masculina y femenina, fruto de la estrategia de la Ciudad Autónoma de posicionamiento como destino deportivo de referencia, impulsando el turismo deportivo, la actividad económica y la proyección exterior de la ciudad a través del deporte.

"Melilla es una de las ciudades punteras en el mundo del deporte, no sólo en el voleibol, y, desde hace tiempo, hemos colaborado estrechamente con las autoridades locales para que esta Copa de la Reina se plasmase definitivamente en nuestra agenda", recalcó Felipe Pascual, presidente de la RFEVB.

El dirigente recordó que esta ciudad "acoge cada año numerosos eventos de carácter nacional e internacional". "La Copa de la Reina será todo un espectáculo, un punto de apoyo para seguir impulsando el crecimiento de nuestro deporte", deseó.

Por su parte, el consejero de Educación, Juventud y Deporte de la Ciudad Autónoma de Melilla, Miguel Ángel Fernández Bonnemaisón, se mostró feliz por esta designación. "Para nosotros es un motivo de gran satisfacción poder celebrarla aquí en Melilla porque refrenda el trabajo que venimos haciendo desde hace tiempo en pro del deporte en igualdad absoluta y fundamentalmente apoyando e incentivando el deporte femenino. Además, esta Copa de la Reina significa un espaldarazo al voleibol en nuestra ciudad", celebró.

La RFEVB hizo hincapié en que la Copa de SM La Reina Iberdrola adquirirá además un significado mayor en esta edición al unirse con las celebraciones por el 'Día de la Mujer' que se conmemora el 8 de marzo, un día después de su finalización.

El torneo lo disputarán los ocho mejores conjuntos de la Liga Iberdrola al término de la primera vuelta, sorteándose el orden de emparejamientos entre los cuatros primeros clasificados y los situados entre el 5º y el 8º puesto.