Miguel Rivera, nuevo seleccionador de voleibol masculino

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El joven técnico madrileño Miguel Rivera se ha convertido en el nuevo seleccionador de voleibol masculino, puesto que estaba vacante desde el pasado mes de diciembre cuando Ricardo Maldonado anunció su marcha, según confirmó este viernes la Real Federación Española de Voleibol (RFEVB).

Rivera, de 37 años, dirigirá al combinado nacional a partir de este nuevo ciclo de competición que comienza este verano con la European Golden League y que tendrá como punto culminante el proceso de clasificación para el próximo Campeonato de Europa de 2023.

El nuevo seleccionador es un buen conocedor de las selecciones de la RFEVB de categorías inferiores. De hecho, junto a Maldonado, fue subcampeón del mundo Sub-18 en 2011 y de Europa Sub-20 al año siguiente, mientras que en 2014 inició su carrera en el CV Teruel, donde ascendió a primer técnico en 2016 conquistando dos Superligas Masculina (17-18 y 18-19), dos Copas del Rey (2018/2020) y cinco Supercopas de España consecutivas (2016-2020).

De todos modos, continuó vinculado a la RFEVB y fue asistente en la selección nacional de Fernando Muñoz y en los dos últimos años de Ricardo Maldonado. La medalla de plata en el grupo 3 de World League en 2017 y la medalla de plata de los Juegos del Mediterráneo de Tarragona en 2018 fueron sus principales éxitos.

"Estoy muy contento y agradecido a la RFEVB por la designación. Es un sueño poder dirigir a la selección de tu país, algo que nunca pensé que pudiera suceder cuando empecé a entrenar, pero que siempre fue una ilusión", celebró Rivera en declaraciones facilitadas por la RFEVB.

El madrileño confesó que había "muchas personas" a las que tenía que agradecer esta designación. "Todos los entrenadores con los que he compartido mi camino hasta este momento y que me han enseñado y permitido progresar y crecer, y por supuesto a mi familia que siempre me ha apoyado y ayudado en los momentos más difíciles, haciendo multitud de sacrificios por mi carrera", subrayó.

"Tengo una confianza plena en el constante crecimiento experimentado en los últimos años por el grupo y creo que estamos capacitados para superar retos bonitos e interesantes en pos del crecimiento de la selección, cooperando con ello además al crecimiento del voleibol español", sentenció.

Por su parte, Agustín Martín Santos, presidente de la RFEVB, aseguró que Miguel Rivera "es un entrenador muy serio y trabajador, es un hombre de la casa, formado en las Concentraciones Permanentes y en las selecciones nacionales". "Se encuentra en un momento óptimo para hacerse cargo de la selección por edad, conocimientos y experiencia", apuntó.