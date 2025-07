Miguel de Toro y Roger Tahull, una doble boya de lujo para soñar dorado en Singapur

El sevillano y el barcelonés se halagan mutuamente y se conjuran para llevar a España a su cuarto Mundial

BARCELONA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

España es una potencia mundial en waterpolo en las últimas décadas y lo es, en parte, a grandes parejas como la que forman en el equipo nacional masculino los dos boyas Miguel de Toro y Roger Tahull, dos amigos fuera del agua que dentro de las piscinas se entienden a las mil maravillas y se complementan para formar, seguramente, la mejor pareja de boyas del mundo del momento y para hacer soñar a la afición con poder levantar un cuarto título mundial en Singapur, cita en la que debutan este sábado.

En una entrevista de Europa Press a ambos jugadores, el sevillano y el barcelonés coinciden en señalar a España como clara aspirante al oro en este Mundial, dejan claro que los Juegos Olímpicos de Paris 2024 --en los que España fue sexta-- fueron un tropiezo con algo de mala suerte y que, juntos y al lado de sus compañeros, forman un sólido bloque que aspira a todo. Y, de paso, se señalan el uno al otro como uno de los mejores boyas del mundo.

Miguel de Toro (31 años, Sevilla) asegura que llegan "muy bien preparados". "Creo que vamos con muchas opciones y con muchas ganas, como siempre, para darlo todo y conseguir el mejor resultado. Llevamos muchísimos años juntos muchos jugadores y es cierto que con las nuevas piezas que se han incorporado, pues también las conocemos de la Liga, hay una comunicación muy fluida entre nosotros. Hacemos un buen cocktail", aseguró.

Y con esa mezcla aspiran a todo. Al oro. "Siempre que vamos a competir queremos el oro. Vamos allí con el objetivo de querer ganar una medalla. Evidentemente es un excelentísimo resultado y creo que en los últimos ocho años hemos hecho medalla en cada torneo de Europeo y de Mundial. Y es algo que parece fácil pero realmente no lo es. Pero evidentemente nuestra aspiración siempre va a ser ir a por el oro", recalcó el jugador, clave para el seleccionador David Martín.

Pese a que en París, en la última cita olímpica, las cosas no salieron como esperaban (sextos) tiene claro que el grupo no ha perdido la confianza "en ningún momento". "Sabemos que lo que ocurrió en París fue desgraciadamente un día desafortunado, sumado a un grandísimo equipo como era el croata, que luego acabó siendo subcampeón olímpico. Pero bueno, creo que tenemos que ir muy motivados al Mundial para conseguir el mejor resultado y no pensar en París, sino centrarnos en el presente", aportó.

Por su parte, esa ambición es totalmente compartida con Roger Tahull (28 años, Barcelona), que asegura a Europa Press que "claro que sí" que van a por el oro mundialista. "Al final el objetivo es el oro, igual que en todos los torneos y campeonatos, y veo al equipo muy preparado y con mucha ilusión para ganarlo. Los Juegos deben ser una motivación para crecer y para los siguientes campeonatos afrontarlos con mucha ilusión", valoró el catalán.

"Somos un grupo que llevamos muchos años juntos, creo que es algo muy importante, es algo que hay que saber gestionar también porque al final, como todos, siempre hay diferencias en el nivel de personalidad. Pero creo que es algo que nosotros hemos gestionado muy bien, llevamos muy bien. Considero que somos un grupo muy trabajador, muy unido y al final eso hace que la ilusión, las ganas de continuar jugando para ganar, las ganas de formar parte de este equipo sigan al 100%", destacó.

LA MEJOR DOBLE BOYA DEL MUNDO

Miguel de Toro no quiso decirlo con tanta autoridad como Roger Tahull, pero ambos creen que forman una de las mejores parejas de boya del mundo. Para el de Barcelona, sin duda la mejor. "Lo hemos hablado muchas veces, creo que el estilo de juego que tenemos hace que nos coordinemos muy bien. Miguel tiene algo más de ritmo y yo puedo aportar más movimiento en la boya y más técnica. Y gol. Y creo que sí, que es una combinación muy buena, que cuando los dos estamos a nuestro gran nivel podríamos ser la mejor doble boya del mundo, seguro", opinó Tahull.

¿Y qué piensa Miguel de Toro al respecto? Pues que Tahull es el mejor boya del mundo. "Hacemos una pareja de boyas bastante buena. Llevamos muchísimos años que nuestra relación no se basa simplemente en el deporte, sino también en el ámbito personal. Hemos construido una relación maravillosa. Yo tengo a Roger como un referente, siempre. Para mí es el mejor boya del mundo. Si él está en forma, para mí es el mejor boya del mundo. No hay ningún tipo de duda. Creo que siempre los dos hacemos una buena pareja en los dos metros porque cada uno tenemos un perfil diferente. Yo soy quizás un boya un poco más nadador, un poco más defensivo, y él es un tanque", explicó el sevillano.

"Entonces, bueno, yo he aprendido, aprendo y continuaré aprendiendo mucho de él, porque, bueno, técnicamente es un diez. Entonces, creo que nosotros pues también seguiremos muchos años dando guerra en los dos metros porque tenemos un nivel muy alto", valoró Miguel de Toro, encantado de formar esa pareja en el agua con Roger Tahull, quien sabe si el mejor boya del mundo gracias, seguro, a lo que le aporta la competencia de Miguel de Toro. Con ambos, España sueña con su cuarto oro mundialista en Singapur.