Mike McDaniel (Dolphins): "Simeone es probablemente el mejor en lo suyo, hablar con él fue un regalo"

Mike McDaniel, entrenador de llos Miami Dolphins, y Diego Pablo Simeone, técnico del Atlético de Madrid, junto en el entrenamiento celebrado en el Riyadh Air Metropolitano de la NFL. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de los Miami Dolphins, Mike McDaniel, expresó este viernes que Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, "es probablemente el mejor en lo suyo", por lo que fue "un regaló" compartir unos minutos de conversación con el argentino, mientras preparan en el Riyadh Air Metropolitano el partido de la NFL de este domingo ante los Washington Commanders.

"Es magnífico ser consciente de que esta casa, el Atlético, está creciendo y ha crecido de forma exponencial. Es una grandísima organización y me siento un privilegiado de haber pasado tiempo con Simeone", dijo el técnico en una rueda de prensa celebrada en el feudo rojiblanco, 'casa' de los Dolphins durante su estancia en Madrid.

El de Colorado avanzó que este jueves estuvo charlando "muy poco rato" con el preparador argentino. "Empezamos a hablar de fútbol, hay muchas diferencias, los problemas son muy particulares de cada deporte. Tienen que ver con la forma de entrenar, diseñar la alineación. Ha sido un honor que mi equipo pueda entrenar aquí, se nos ha tratado muy bien y soy un privilegiado. Me enfadé mucho conmigo mismo por no hablar español", desveló.

"No tuvimos todo el tiempo que nos hubiera gustado, pero es muy extraño poder conocer a alguien y entrar enseguida a hablar de detalles. Tanto su cerebro como el mío tenía ansia por aprender del otro. La reunión fue más corta de lo que me hubiera gustado. Pudimos hablar de los topes salariales, cuanto se llevan los 'quarterbacks' del presupuesto, me preguntó mucho sobre el número de jugadores, le pareció muchísimo", relató.

Según contó McDaniel, Simeone mostró "mucho entusiasmo y mucha energía" durante la conversación. "Me habría gustado tener más tiempo, quien sabe dónde habríamos llegado. Pero ese poco tiempo ya me pareció un regalo, él es probablemente el mejor en lo suyo", elogió un McDaniel que avanzó que "esta tarde" podrá "explorar la ciudad". "Aquí hay una historia que merece explorarse", dijo sobre Madrid.

A nivel deportivo, el entrenador de los Dolphins adelantó que a Chop Robinson "le han dado el alta" y podrá estar disponible el domingo (15.30) en el Santiago Bernabéu. Mientras que Rasul Douglas "es probable que siga en duda".

Además, destacó a Jaylen Waddle y ensalzó su rol en el equipo. "Su progreso ha sido continuo y esto le ha dado la oportunidad de darnos muchas victorias, ha generado oportunidades, se lo ha pasado muy bien también. Lo único que le ha estorbado son las lesiones, porque ya está totalmente preparado a nivel de juego", analizó.

"Él sabía que esta era su oportunidad para mostrar los números que el equipo necesitaba. Y si ponemos atención en defensa podremos hacer más yardas de captura, recibirá más atención. Con un receptor de un nivel de talento como el suyo, consigues victorias, es ese tipo de jugador", agregó.

También explicó que es muy importante saber "ajustar" el equipo en cada circunstancia y adaptarse a las lesiones, utilizando "diferentes jugadores". "Así vamos creando nuestra propia identidad, uno intenta sacar partido a las aptitudes de sus jugadores y voy obteniendo información sobre la marcha de cómo responden los jugadores", completó.

"Para De'Von ha sido una ventaja, porque no tenía la costumbre de recibir estas órdenes. Gracias a su talento para evitar los placajes ha podido deshacerse de la defensa rival, y uno tiene que saber lo que tiene entre manos para que luego lo pueda aprovechar. Nadie tiene una posición definitiva. De'Von está en su mejor momento, y yo lo intento aprovechar en cada partido", afirmó sobre el 'running back'.

Finalmente, McDaniel señaló que "el gran reto" como entrenador es "manejar 53 personalidades individuales". "El fútbol es blanco o negro, ganar es genial y perder es horrible. Intento mantener una buena relación con el grupo de capitanes, intento abordar y buscar soluciones para cada uno, pero todos tienen el mismo objetivo", concluyó.