Mikel Echegaray y Alberto Forés suman una plata y un bronce para España en los World Skate Games

Albert Forés y Mikel Echegaray con sus medallas en los World Skate Games 2026 - RFEP

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El equipo español presente en los World Skate Games 2026, los Juegos Mundiales de Patinaje que acoge Asunción hasta el próximo 18 de octubre, gracias a la plata de Mikel Echegaray en Street Luge y el bronce de Albert Forés en Longboard.

Con estos dos nuevos podios, España alcanza ya las tres medallas en la cita de la capital paraguaya, todas ellas conseguidas hasta el momento por la selección española de la modalidad de Descenso tras el oro de Pablo Soler en Inline Downhill.

Según informó la RFEP este lunes, los dos éxitos llegaron en la disciplina de Time Trial, donde Mikel Echegaray se proclamó subcampeón del mundo en Street Luge, y el debutante Albert Forés se colgó la medalla de bronce en Longboard.

Por otro lado, la jornada dejó el debut de las selección femenina de hockey patines, que arrancó la defensa del título de 2024 con una goleada por 8-0 a Francia. La Sub-19 masculina ganó 4-1 a Italia en su estreno.

El hockey línea español empezó también con buenas sensaciones con los triunfos del combinado femenino ante Argentina (0-14) y Francia, por 3-2 y tras una prórroga, mientras que la júnior masculina se impuso 5-3 a los Estados Unidos. En Skate Cross, Sergio Trujillo y Linda Zhu lograron la quinta y la octava posición, respectivamente.