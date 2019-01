Mirambell roza el 'Top 20' en Saint Moritz

Publicado 25/01/2019 13:20:45 CET

BARCELONA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de skeleton Ander Mirambell ha finalizado en vigesimotercera posición, con un tiempo de 1:09.94 y a sólo 11 centésimas del corte, la carrera de la Copa del Mundo de Saint Moritz (Suiza), la número 80 en la competición para el barcelonés.

"Nos hemos quedado a las puertas del 'Top 20', muy lastrados por la salida. Ha sido la mejor de la semana, pero esto no ha sido suficiente", comentó Mirambell tras la carrera.

Cerca de poder pasar el corte para la segunda carrera, en la que participan los 20 mejores de la primera, el español asume que la lesión le perjudica en la salida, algo clave, pero cree que le hace ser mejor piloto. De hecho, estuvo entre los diez más rápidos en el punto de medición de la velocidad.

"Me quedo con el pilotaje. Lo cierto es que esta lesión me está convirtiendo en mejor piloto. Entrar en el 'Top 10' de velocidades punta regalando medio segundo en la salida es casi un milagro", reconoció el catalán.

Por ello, prefiere quedarse con los detalles positivos. "Seguro que cuando esté del todo repuesto llegaré más arriba, pero toca olvidarse de lo que podría ser, ser realistas, seguir sumando puntos, y trabajar duro en las próximas dos semanas para llegar mejor a Lake Placid", señaló.

"Agradezco la ayuda que me han brindado aquí Fidel Sust y Bernat Buscà. Gracias a ellos he podido dar un salto de calidad y coger ritmo. A partir de mañana simultanearemos la preparación con el trabajo con los chicos jóvenes, una tarea que me hace muchísima ilusión", aseguró sobre el trabajo de base con la RFEDH.

Y es que Mirambell se dedicará desde este sábado a la preparación de los jóvenes talentos del skeleton de la Federación Española en Saint Moritz y a su propia puesta a punto antes de viajar a la siguiente cita de la Copa del Mundo, prevista en Lake Placid, Estados Unidos.