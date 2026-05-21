La Mitja Marató de Barcelona 2027 agota sus 40.000 dorsales en tiempo récord

Archivo - Presentación del récord de inscripciones en la Hyundai Mitja Marató Barcelona by Brooks 2027 - MITJA MARATÓ BARCELONA - Archivo

BARCELONA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Hyundai Mitja Marató Barcelona by Brooks 2027 ha agotado los 40.000 dorsales disponibles para su edición del 14 de febrero de 2027 en apenas siete días, un nuevo récord histórico que consolida a la prueba barcelonesa como uno de los medios maratones más multitudinarias y populares del mundo.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona, David Escudé, y el director de Assets de RPM Sports, Cristian Llorens, analizaron este jueves el crecimiento de una carrera que ha pasado de 19.000 participantes en 2019 a los 40.000 inscritos previstos para 2027. Además, 20.000 dorsales se vendieron en las primeras tres horas y 10.000 desaparecieron en solo 48 minutos.

"Barcelona se ha esforzado al máximo para tener la mejor media maratón del mundo y lo hemos conseguido. Hemos agotado los 40.000 dorsales en menos de una semana porque nadie se quiere perder la Mitja Marató de Barcelona 2027, que será un hito para el atletismo internacional", aseguró Escudé, que destacó también el crecimiento de la participación femenina, ya situada en el 41 por ciento.

La edición de 2027 volverá a mostrar el carácter internacional y generacional de la prueba, con representación de 120 nacionalidades y un perfil cada vez más joven, ya que más de la mitad de los corredores inscritos tienen menos de 35 años. "Son 40.000 cargas de responsabilidad, porque nuestra obligación es que vivan una experiencia inolvidable en todos los sentidos", apuntó Llorens.

Además, RPM Sports anunció que la Zurich Marató Barcelona también seguirá creciendo y aumentará su límite de participación de 32.000 a 37.000 dorsales, una cifra que la sitúa ya entre las cuatro maratones más populares de Europa. La prueba, cuyas inscripciones ya superan las 15.000 solicitudes, volverá a celebrarse en la capital catalana en 2027.