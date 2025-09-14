Muere el excampeón mundial Ricky Hatton a los 46 años

LONDRES, 14 Sep. (PA Media/dpa) -

El excampeón mundial de boxeo Ricky Hatton ha muerto a los 46 años, según ha desvelado agencia de noticias PA, que aseguró que el británico fue encontrado sin vida en su casa de Hyde (Reino Unido), aunque la Policía de Gran Mánchester no está tratando la muerte como sospechosa.

Un portavoz de la policía reveló informó del hecho. "Los oficiales fueron llamados por un ciudadano para asistir a Bowlacre Road, Hyde, Tameside, a las 6.45 horas de hoy, donde encontraron el cuerpo de un hombre de 46 años de edad. Actualmente, no se cree que haya circunstancias sospechosas", señaló.

Hatton ganó los títulos mundiales en los pesos wélter ligero y wélter, y su estilo de lucha le convirtió en uno de los púgiles más populares de la primera década del nuevo siglo. Ascendió por los niveles amateur y nacional hasta enfrentarse a los mejores boxeadores de su generación, como Kostya Tszyu, Floyd Mayweather y Manny Pacquiao.

Hatton también se ganó el cariño de los aficionados de todo el mundo por su carácter realista, y se sinceró sobre los problemas de salud mental que padeció tras su retirada de los cuadriláteros.

Superó una pelea con su familia y un juicio con su antiguo entrenador Billy Graham para convertirse en un entrenador de éxito, entrenando a Zhanat Zhakiyanov para ganar el título mundial de peso gallo en 2017. En julio, anunció que volvería al boxeo en diciembre en un combate profesional contra Eisa Al Dah en Dubái.

Tras una breve pero impresionante carrera amateur, Hatton comenzó su camino para convertirse en uno de los boxeadores británicos más populares de la historia con una victoria sobre Colin McAuley en Widnes en 1997. Tras 21 victorias consecutivas, se impuso a Jon Thaxton por el título británico de peso semipesado en 2000, y a continuación hizo suyo el entonces MEN Arena de Mánchester con una serie de defensas de su corona de peso semipesado de la Unión Mundial de Boxeo con todas las entradas agotadas.

El gran éxito de Hatton se produjo en junio de 2005, cuando obligó al defensor del título, Kostya Tszyu, a retirarse en el taburete al final de su combate por el título de la Federación Internacional de Boxeo en el estadio de su ciudad natal.

Su debut en Estados Unidos se produjo al año siguiente con una victoria por puntos sobre Luis Collazo en Boston, pero ya se había fijado metas mayores, y la forma en que se impuso al gran mexicano José Luis Castillo en Las Vegas en junio de 2007 selló su pasaporte a la grandeza.

Hatton consiguió un lucrativo enfrentamiento con Floyd Mayweather ese mismo año y luchó con valentía antes de sucumbir a su primera derrota profesional. Finalmente, anunció su retirada tras una brutal derrota en el segundo asalto de un combate contra Manny Pacquiao.

Hatton salió de la retirada y regresó brevemente para cosechar una derrota ante Vyacheslav Senchenko en la arena de su amada ciudad natal después de tres años fuera del ring en 2012. También disputó una exhibición no puntuable contra Marco Antonio Barrera en 2022.