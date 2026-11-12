Nani Roma: "Creo que ahora ya toca ganar el Dakar"

BARCELONA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Nani Roma (Ford Racing) ha asegurado este jueves que llega motivado al Rally Dakar 2027, donde disputará su trigésima participación en la prueba al volante del Ford Raptor T1+ y en una edición que partirá desde Portugal y discurrirá íntegramente por Marruecos hasta Marrakech, porque cree que "ahora ya toca ganar".

"Siempre digo un poco lo mismo con mucha prudencia, porque sabemos que es un aparato mecánico: a veces la mecánica falla, a veces has trabajado muchísimo, has preparado muy bien las cosas y pueden pasar pequeñas cosas. Por tanto, con la prudencia que requiere un Dakar, pero estamos muy contentos. Tenemos un buen coche, tenemos un buen equipo, todos los compañeros están bien... Así que, motivados para ganar, porque creo que ahora ya toca ganar", ha afirmado el piloto catalán.

Durante un evento celebrado en Masía Pelarda (Teruel) con los modelos Ford Raptor y Ford Bronco, Roma ha celebrado en primer lugar que la carrera siga adelante. "Hasta hace unas semanas no lo teníamos claro. Estamos contentos de que haya Dakar, y ya preparando todo", ha reconocido sobre un recorrido que contará con 4.341 kilómetros de especiales, la mayoría de entre 350 y 500 kilómetros.

El piloto de Ford Racing ha destacado el traslado excepcional de la prueba a Portugal y Marruecos, un escenario que conoce bien pero cuya dureza no subestima. "Será un Dakar muy duro, y a mí eso me gusta. Conozco bien el país, he corrido mucho y siempre es un sitio que se me da bien. Los ritmos son muy altos, es muy exigente para la mecánica y para nosotros. La energía que consumes corriendo por Marruecos es muy alta", ha explicado.

Asimismo, ha mostrado una ilusión especial por el arranque de la competición en territorio luso y el paso por el sur de España, ya que le evocará los recuerdos vividos en la edición de 2007. "Me traerá muy buenos recuerdos. La realidad es que no pensábamos correr por Marruecos, pero tenemos muy buen 'feeling' y creo que va a ir muy bien", ha añadido.

Respecto a su proyecto deportivo, Roma ha formado parte del desarrollo del Ford Raptor T1+ desde el inicio de la concepción del vehículo y cuenta con Alex Haro como copiloto. En la estructura de Ford Racing comparte equipo con el español Carlos Sainz, el sueco Mattias Ekström y el estadounidense Mitch Guthrie Jr., a quienes ve en un gran estado de forma tras su paso por el último Rally de Marruecos.

"Corrimos todos bien, aunque no hicimos ninguno de los cuatro un día limpio para estar luchando para ganar, pero están bien. Mitch está compitiendo muy bien, Mattias igual, Carlos igual. Por lo tanto, yo creo que tenemos un muy buen equipo", ha valorado sobre sus compañeros de estructura.

Por último, el de Folgueroles (Osona, Barcelona) español ha puesto en valor el hito histórico de alcanzar treinta participaciones en el Dakar con sus opciones intactas para pelear por el triunfo. "Es maravilloso que después de 30 años aún estemos aquí dando guerra, siendo competitivos. La realidad es que estoy contento. Me encuentro bien, estoy entrenando bien, físicamente estoy bien. Es momento de celebrar muchas cosas y, sobre todo, de celebrar otra victoria", ha concluido.