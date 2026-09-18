Nani Roma, en Madring con el Raptor: "Sería divertidísimo e increíble ver un coche del Dakar en el circuito"

El piloto español Nani Roma (Ford), en Madring. - STUART G W PRICE / FORD

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Nani Roma (Ford) participó en el estreno del trazado de Madring, en el Gran Premio de España de Fórmula 1, como protagonista de exhibiciones en un pequeño trazado 'off-road' a los mandos del Ford Raptor T1+, y reconoció que sería "divertidísimo" e "increíble" ver "un coche del Dakar en mitad del circuito de Madrid".

Al volante del Ford Raptor T1+, Nani Roma voló, derrapó y acercó el coche del Dakar a miles de aficionados que se acercaron a la 'fan zone' de Ford en Madring. "Intentamos aportar siempre nuestra experiencia al equipo. Yo vengo de la moto, y ahí tienes que estar muy encima de todos los detalles, sobre todo gestionando el riesgo. La experiencia no se compra, se adquiere con los años y aprendiendo de los errores. Se trataba de sumar nuestro granito de arena para que todo saliese lo mejor posible", relató.

"Imaginaos lo que supone poder acercar nuestro coche, que siempre está en mitad del desierto, a la gente que viene a la Fórmula 1. La gente lo disfrutó al máximo, y la mejor prueba es que, incluso con monoplazas rodando en la pista del circuito, en cuanto arrancábamos el Raptor la zona se llenaba. Fue muy divertido", confesó el piloto.

En la experiencia, algunos asistentes pudieron disfrutar en primera persona como copiloto de Roma. "Creo que todos se bajaron encantados", aseguró. "La gente no se imagina lo que este coche es capaz de hacer hasta que vive el primer derrape o el primer salto: el sonido, el cambio de marchas, la frenada, la aceleración...", continuó.

"Normalmente conducimos por carretera, donde nunca sientes que el coche derrape o pierda tracción; y aquí es justo lo contrario, vas todo el rato cruzado y buscando el límite de agarre de los neumáticos. Todos los que subieron lo disfrutaron muchísimo. Pudieron ver qué se siente en el 'cockpit' permite entender lo que vive un copiloto durante horas en el desierto", agregó.

Preguntado sobre qué máquina elegiría si pudiera correr solo por Madring, Nani Roma reconoció que le fascinaría probar un Fórmula 1. "Aunque por desgracia no va a pasar porque, por mi altura, directamente no quepo dentro", bromeó. "Sería divertidísimo rodar por el circuito con el Raptor y hacer unos cuantos donuts ante el público. No sé si nos dejarían, pero sería increíble ver un coche del Dakar en mitad del circuito de Madrid", señaló.

"Me quedo con la imagen de ver el Raptor dando vueltas con las gradas a reventar; no cabía nadie más. La Fórmula 1 es una disciplina fascinante donde todo queda muy lejos y cuesta acercarse a las máquinas o a los pilotos; en cambio, aquí Ford ha puesto los coches y los pilotos al alcance de la mano de la gente. Ver esa expectación desde arriba fue sencillamente maravilloso", celebró.

Finalmente, Nani Roma deseó la llegada en 2028 de la Fórmula 1 de nuevo a Barcelona, después del parón que se producirá en 2027. "A ver si en un futuro conseguimos tener dos grandes premios en España, uno en Barcelona y otro en Madrid, porque esto ha sido muy positivo", concluyó.