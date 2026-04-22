Naroa Arrasate, medalla de plata en dos tiempos en el Europeo de Halterofilia

La halterófila española Naroa Arrasate, medalla de plata en el Europeo Absoluto 2026 en Batumi (Georgia). - PABLO MORENO / RFEH

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La levantadora navarra Naroa Arrasate logró este miércoles la primera medalla para la delegación española en el Campeonato de Europa Absoluto de Halterofilia que se disputa en Batumi (Georgia), gracias a su presea de plata en dos tiempos en la categoría de 69 kg, según un comunicado de la Real Federación Española de Halterofilia (RFEH).

Arrasate logró 100 kg en arrancada, registro que le situó en la undécima posición, y elevó su rendimiento en dos tiempos hasta los 125 kg, levantamiento que le valió la medalla de plata. La levantadora incluso intentó los 131 kg en su último movimiento, que habrían supuesto un salto aún mayor en la clasificación, pero no logró completar el levantamiento.

Durante este último intento, la navarra sufrió, además, una lesión en el codo izquierdo, quedando a la espera de pruebas médicas para determinar el alcance. Una vez finalizada la competición, en el total olímpico, Arrasate finalizó en quinta posición.

Por su parte, Garoa Martínez afrontaba su sexto Campeonato de Europa Absoluto con el objetivo de seguir avanzando en su proceso de adaptación a la categoría. Sin embargo, la halterófila no consiguió completar ningún levantamiento válido en arrancada y, en dos tiempos, alcanzó los 118 kg, lo que le situó en la decimocuarta posición.

Javier González cerrará este jueves la representación española en el Europeo de Batumi, en Georgia, con su competición a las 10.00 hora española, para la categoría de 88 kg.