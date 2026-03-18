La NASCAR suspende "indefinidamente" al piloto Daniel Dye por un comentario homófobo

Archivo - El piloto estadounidense Daniel Dye - Europa Press/Contacto/Walter G. Arce Sr. - Archivo

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La NASCAR, la categoría de competiciones de automovilismo de Estados Unidos, anunció este martes que ha suspendido "indefinidamente" al piloto Daniel Dye "tras realizar comentarios insensibles durante una reciente transmisión" relacionados con el piloto David Malukas.

Dye, piloto del Ram nº 10 de Kaulig Racing en la NASCAR Craftsman Truck Series, fue sancionado por infringir la norma del reglamento que establece que los miembros de la competición "no deberán realizar ninguna declaración o comunicación pública que critique, ridiculice o menosprecie a otra persona por motivos de raza, color, credo, origen nacional, género, orientación sexual, estado civil, religión, edad o discapacidad".

Según indicó la NASCAR en su página web, Dye utilizó durante esta transmisión en vivo un lenguaje que los oficiales consideraron "inaceptable" por ser de carácter homófobo. El piloto de 22 años se refirió a David Malukas diciendo que iba a poner su "voz gay" mientras abría unos cromos.

Dye deberá completar ahora un curso de sensibilización antes de poder regresar a la competición, mientras que Kaulig Racing también anunció que ha suspendido al piloto tras "tener conocimiento" de estos comentarios.

El joven piloto se disculpó en un comunicado publicado en sus redes sociales, donde reconoció que no pensó "bien antes de hablar" y que no tenía "ninguna intención de hacer daño". "Sé que la intención no borra el impacto y debo mejorar", apuntó Dye, actualmente en el puesto 13 de la clasificación las Truck Series, a 88 puntos del líder, Chandler Smith.

"Primero quiero disculparme con David Malukas. Hace poco hice una transmisión en vivo con amigos e hice algunos comentarios imprudentes. Elegí mal mis palabras y entiendo por qué molestó a la gente. Pido disculpas a quienes se hayan sentido ofendidos. No es así como quiero representarme", remarcó.

El piloto recordó que tiene "amigos cercanos en la comunidad LGBTIQ+ que jamás querrían sentirse inferiores" por lo que dijo. "Precisamente por eso debo exigirme más. Al hablar con ellos, me di cuenta de que un verdadero amigo sabría no actuar como lo hice y por eso necesito ser un mejor amigo. Lo que dije no refleja lo que siento por ellos ni por nadie más", advirtió.