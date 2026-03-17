La NFL apoyará su primer proyecto social en España junto a Fútbol Más

Archivo - Dolphins NFL Flag Clinic en Madrid - DOUG BENC - Archivo

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La NFL Foundation, el programa de la National Football League (NFL), la Liga Nacional de Fútbol Americano, que utiliza el flag football para apoyar a niños y niñas de todo el mundo, ha lanzado su primer programa social en España con el apoyo de la iniciativa comunitaria 'Flag for Fun', creada y desarrollada por la Fundación Fútbol Más y que prestará su apoyo a jóvenes de Madrid.

La Fundación Fútbol Más, una ONG internacional con más de 18 años de experiencia, trabajará con la NFL y los Miami Dolphins para llevar el flag football a niños, niñas y jóvenes de comunidades vulnerables de Madrid con el objetivo de generar un cambio positivo. La NFL Foundation desarrolla programas de flag football en colaboración con asociaciones de todo el mundo para implicar a jóvenes en zonas con altos niveles de vulnerabilidad y baja actividad física, utilizando el poder del deporte para ayudar a transformar vidas.

El flag football cuenta ya con más de 20 millones de jugadores en 100 países. Esta disciplina será incluida oficialmente en el programa de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, gracias al impulso de la Federación Internacional de Fútbol Americano (IFAF) y el apoyo de la NFL. NFL Flag -el programa oficial juvenil de flag football de la NFL para chicos y chicas- está presente en 20 mercados internacionales con 3,9 millones de participantes fuera de Estados Unidos. Se lanzó en España en 2024 y ya ha llegado a niños en colegios de Madrid, Barcelona y Zaragoza, con una expansión adicional prevista en colaboración con la Federación Española de Fútbol Americano (FEFA).

El director de NFL España, Rafa de los Santos, se mostró "orgulloso" de apoyar "el innovador proyecto 'Flag For Fun'" en Madrid. "Es el primer programa comunitario seleccionado para recibir el respaldo de la NFL Foundation en España. La NFL Foundation es una iniciativa significativa diseñada para ampliar el acceso al flag football y crear oportunidades positivas para jóvenes en comunidades infrarrepresentadas y desatendidas. Esperamos ver cómo el impacto social de esta colaboración cobra vida junto a los fundadores del programa, Fundación Fútbol Más, los Miami Dolphins y Beyond Sport al tiempo que la presencia de la NFL en España continúa creciendo", subrayó.

'Flag for Fun' es un programa que, durante un periodo inicial de diez meses, combinará formación técnica en flag football con desarrollo socioemocional y comunitario, creando entornos en los que el deporte actúe no solo como competición, sino como motor de integración, bienestar y crecimiento personal.

'Flag for Fun' es una alianza estratégica entre cuatro socios -NFL Foundation, Fútbol Más España, Miami Dolphins y Beyond Sport- que combinan experiencia deportiva, innovación social y credibilidad internacional. Esta alianza es intencionada y refuerza un mensaje clave: el deporte profesional adquiere mayor relevancia cuando se implica activamente con las comunidades y los contextos locales en los que opera.

"El valor del flag football dentro de este proyecto no reside únicamente en su crecimiento global o en su futuro olímpico, sino en su capacidad para fomentar el trabajo en equipo y promover la participación mixta. En un momento en el que la salud mental juvenil y la inclusión social son prioridades, el deporte puede ser una herramienta poderosa, siempre que esté estructurado y correctamente respaldado", señaló Fútbol Más.

"'Flag for Fun' no es simplemente la llegada de un nuevo deporte a Madrid, es el compromiso de demostrar que el ecosistema del deporte profesional, cuando se implica de forma genuina con su entorno local, puede crear oportunidades reales y duraderas", indicó.