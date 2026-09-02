La NFL aprendió "muchísimo" de su primer año en Madrid y subraya su compromiso "a largo plazo" con España

Archivo - Los jugadores de los Miami Dolphins celebran una acción en su partido en el Santiago Bernabéu ante los Washington Commanders - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La NFL, la liga estadounidense de fútbol americano, aprendió "muchísimo" de su primer partido en Madrid, "un éxito rotundo" que les ayuda a mejorar de cara al segundo que llevarán a cabo en la capital el próximo mes de noviembre, sobre todo "con más experiencias para los aficionados", y tiene claro que su compromiso con España es "a largo plazo".

La NFL disputó el año pasado su primer partido en España, un duelo entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders en el Santiago Bernabéu de Madrid, escenario que repetirá el próximo 8 de noviembre con el Atlanta Falcons-Cincinnati Bengals.

"El año pasado, en Madrid, sentimos que fue un éxito rotundo en nuestro primer año. Siempre se aprende muchísimo en el primer año, y así fue, aprendimos muchísimo y esperamos que nuestros socios, tanto en el Bernabéu como en el Real Madrid, en la ciudad y en la región, también lo hayan aprendido", expresó este miércoles Peter O'Reilly, Vicepresidente Ejecutivo de la NFL de Comunicación, Asuntos Públicos y Políticas, en una conferencia telemática.

El directivo subrayó que ese primer partido internacional en la capital española "fue un éxito rotundo en todos los sentidos" y que eso les permite "seguir construyendo sobre esa base" de cara a este segundo año donde se enfrentarán los Falcons y los Bengals el próximo 8 de noviembre en el Santiago Bernabéu.

O'Reilly recordó que tras el primer año donde todo es novedoso, en el segundo "todo funciona un poco mejor a nivel operativo". "Esto nos permite seguir creciendo, crear más experiencias para los aficionados en Madrid y sus alrededores antes de los partidos, y ofrecer más fútbol de alto nivel", advirtió, celebrando que en Madrid puedan contar con "instalaciones de primera clase" y socios de "primer nivel".

"Estamos comprometidos con España a largo plazo. El año pasado, por estas fechas, estábamos abriendo nuestra oficina permanente en Madrid; ahora Rafa (de los Santos, director de NFL España) y su equipo han estado allí, y estamos construyendo sobre esa base. Así que ahora mismo estamos centrados en nuestra colaboración con el Real Madrid, pero estamos comprometidos con España a largo plazo y los partidos son una parte fundamental de ello", añadió al respecto.

O'Reilly reiteró que "hay una base excelente sobre la que construir", pero que en la liga siguen siendo "humildes y conscientes" de que tienen "mucho que aprender" y de "la necesidad de conectar con los socios adecuados en España". "Creo que en el primer año forjamos buenas alianzas de confianza en España, en Madrid, y creo que seguiremos centrándonos en ofrecer un gran partido para los aficionados, pero también de una manera que sea realmente relevante a nivel cultural", puntualizó.

"Me enorgulleció lo que hicimos antes del partido y todo lo que hemos organizado en torno a esos encuentros, así que creo que seguiremos creando momentos especiales en torno a esos partidos y al estadio. Y, con más tiempo de planificación en el segundo año, tenemos la oportunidad de ofrecer más actividades para los aficionados en las semanas previas al partido. Queremos seguir aprovechando el impulso inicial en España y en Madrid, y si surgen oportunidades para crecer y consolidar lo que estamos haciendo en el mercado, sin duda las analizaremos", sentenció.