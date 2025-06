La NFL reconoce que el partido del Bernabéu "sólo es el principio del viaje" y que ve "buen futuro" en España

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La NFL, la liga estadounidense de fútbol americano, reconoce que fue una decisión "muy fácil" la de elegir Madrid para la disputa de su primer partido de la historia en España y que el duelo que medirá el 16 de noviembre a los Miami Dolphins y los Washington Commanders en el Estadio Santiago Bernabéu, "uno de los más icónicos del mundo", "sólo es el principio del viaje", por lo que ve "buen futuro" para que el país se afiance como uno de sus mercados internacionales.

"Cuando empezamos a buscar como hacer crecer el fútbol americano y la NFL a nivel internacional, lo hicimos desde la perspectiva de la afinidad de deportes y la cultura. Cuando miramos a España y Madrid, la ciudad que nos estaban enseñando es preciosa y el estadio es de los mas icónicos del mundo, así que fue una decisión muy fácil. Esa expansión de la NFL tenía que ser aquí en esta ciudad", aseguró Gerrit Meier, Managing Director de la NFL, en 'Sports Summit Madrid' en Ifema Madrid.

El directivo confesó que alucina con "la energía" que nota en la capital cada vez que viene. "No para nunca, casi siempre que vengo aquí experimentamos algo nuevo. Vemos esa energía y curiosidad y se crea una experiencia que se recuerda para siempre", remarcó, apuntando también la importancia de la situación del Santiago Bernabéu. "Está en el centro de la ciudad y ninguno de los de partidos internacionales ha sido tan dentro de una", admitió.

Meier no escondió que salir de los Estados Unidos es "un reto" para la NFL porque cree que sólo son "algo grande" en su país. "Para nosotros es muy importante que llevemos algo de este entusiasmo. Venir a un mercado es sólo el primer paso, el partido sólo es el principio y todo lo que va a pasar hasta ahí es muy bueno, pero lo que emociona es lo que pasa después", se sinceró.

Por ello, quieren comprometerse "con un mercado como España" donde cree que tienen "un buen futuro". "No vamos a muchos mercados, los seleccionamos con mucho cuidado y una vez que entramos es el comienzo de una muy buena asociación, no sólo para la NFL o los Dolphins, sino para el fútbol americano en general", remarcó el Managing Director de la liga estadounidense.

Este reiteró que no saben "mucho" de los mercados a los que van y que por este motivo debe "preguntar a todos" sobre lo que deben "hacer". "El partido de los Dolphins es importante, no es un amistoso ni de exhibición, pero todo lo que le envuelve nos integra en el tejido de la ciudad. Gracias a las asociaciones comerciales o políticas hemos podido tener éxito en estos mercados", indicó. "Lo que vamos a generar no es un partido sino toda una experiencia", aseveró.

"Queremos que la gente recuerde que no fue sólo un partido sino que fue mucho más, es importante para el legado del juego. Para los Dolphins, España ha sido parte crucial de su plan dentro de nuestro programa de 'Mercados Globales'", detalló Haier. "Estamos en el camino adecuado. Esto no es tanto acerca de la NFL sino del juego en sí, ver qué podemos hacer para potenciarlo. Vamos a inaugurar aquí una oficina, hay un compromiso real con España, para nosotros el partido de Madrid sólo es el principio de un viaje que auguramos muy largo", concluyó.