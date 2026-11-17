Nike presenta las ligeras zapatillas de trail 'ACG Kigerfly' y 'Kiger Hike' para los senderos. - NIKE

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La línea All Conditions Gear (ACG) de Nike ha presentado dos nuevos modelos de calzado diseñados para aportar mayor ligereza y rendimiento en los senderos, las zapatillas de competición de 'trail' 'Kigerfly' y las de senderismo 'Kiger Hike'.

Ambos diseños se suman a las 'Picklejus', el modelo de alta montaña de la firma, e incorporan la plataforma de tracción exclusiva 'Goatek' para inspirar confianza en cualquier condición.

Las 'ACG Kigerfly' son las zapatillas de competición de 'trail' más ligeras de Nike hasta la fecha, con un diseño hasta un 21% más ligero que el de las 'Nike Kiger 10' en una talla 44 de hombre. Este modelo combina una mediasuela 'ZoomX', una parte superior aerodinámica de una sola pieza y un patrón de tacos 'chevron' de cuatro milímetros para moverse con rapidez en terrenos complejos y distancias 'subultra'.

El equipo de atletas del All Conditions Racing Department ha validado este calzado a lo largo de más de 35.000 kilómetros de pruebas, en las que ha conquistado más de diez podios, incluido el récord del circuito en la Western States logrado por la corredora Jennifer Lichter.

Por su parte, las 'ACG Kiger Hike' están concebidas para el senderismo diario y rutas de media montaña gracias a un perfil bajo, un 'drop' de cuatro milímetros, un antepié más ancho, mediasuela 'Cushlon 3.0' y suela exterior 'GOATEK' de cobertura total.

La gama se completa con las 'ACG Picklejus', destinadas a largas distancias y alta montaña mediante una plataforma de espuma supercrítica de doble densidad y parte superior 'Flyknit', probadas en el Nike Sport Research Lab y validadas en competición por atletas como Yao Miao en Chamonix (Francia).

Nike ha anunciado que las 'Kigerfly' saldrán a la venta en su página web y en tiendas seleccionadas en la primavera de 2027. Asimismo, las 'Kiger Hike' se incorporarán al catálogo en verano de ese mismo año y las 'Picklejus' se lanzarán en todo el mundo en otoño.