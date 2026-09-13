Oro para Isabel López y bronce para Juan Antonio Saavedra en el Mundial de tiro paralímpico

Isabel López y Sonia Rivero, en un podio del Campeonato del Mundo de tiro paralímpico de 2026. - CPE

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La española Isabel López ha conquistado este domingo la medalla de oro en rifle de pie a 10 metros SH VIS durante el Campeonato del Mundo de tiro paralímpico, que se está disputando en Changwon (Corea del Sur), mientras que su compatriota Juan Antonio Saavedra ha logrado el bronce de rifle tendido a 50 metros SH2.

Isabel López se proclamó campeona del mundo tras obtener 227,1 puntos en la final de su prueba con carabina, quedando por delante del polaco Boguslaw Rutkowski (219 puntos) y de la también española Sonia Rivero, medallista de bronce con 202,2 puntos.

"Acompañada por su guía, Toñi Ibáñez, la joven tiradora completa con este título mundial una carrera meteórica que comenzó hace año y medio cuando descubrió el tiro con carabina casi por casualidad y comenzó a compaginarlo con sus estudios de Integración Social", destacó el Comité Paralímpico Español (CPE) en una nota sobre la jiennense de 18 años.

En esta prueba también compitió el ondarrutarra Ager Solabarrieta, campeón del mundo en 2023 en la modalidad de tendido, pero quedó descalificado de la final por un defecto en la rigidez de su chaqueta, norma que también afectó a dos tiradores polacos y a otro croata.

Mientras, el pontevedrés Juan Antonio Saavedra superó en su prueba la fase de clasificación en sexta posición, con 622,3 puntos. En la final, a la que accedieron los ocho mejores, acabó tercero con 229,7 y estuvo muy cerca de luchar por el oro, que fue para el italiano Tommaso Starec (250,8 pts.); el tailandés Anuson Chaichamnan ganó la plata (250,4).

Entre los otros españoles con discapacidad física, el donostiarra Fernando Michelena concluyó 11º en la prueba de rifle de pie a 10 metros SH2, con 629,1 puntos en la ronda de clasificación, en tanto que el también jiennense Carlos Alberto Linares fue 12º en pistola a 10 metros SH1 (563-15x) y 18º en pistola a 25 m SH1, con un registro de 556-11x.