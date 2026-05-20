Paola García luchará por ser campeona de Europa en kata individual

Paola García, durante una competición. - RFEKARATE

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La española Paola García luchará por el oro en kata individual femenino durante el Campeonato de Europa absoluto de karate, que se está disputando en Fráncfort (Alemania), mientras que sus compatriotas Raúl Martín, en kata individual masculino, y María Isabel Nieto, en la categoría de -68 kg del kumite femenino, buscarán respectivas medallas de bronce.

En su disciplina, Isabel Nieto combatirá por un bronce de repesca ante la azerbaiyana Iryna Zaretska. Hasta llegar a esa cita, la española ganó este miércoles en dieciseisavos de final a la chipriota Athena Prigkipa, en octavos a la kosovar Vlera Qerimi y en cuartos a la portuguesa Eva Flores, pero cayó en semifinales frente a la croata Sadea Becirovic.

Por su parte, Raúl Martín se medirá ante el sueco Anthony Vu en busca de su bronce en kata individual. Hasta llegar a ese compromiso, el español se impuso en dieciseisavos de final al serbio Aleksandar Boskov, en octavos al griego Marios Markesinis y en cuartos al portugués Artur Neto, pero después perdió en semifinales contra el italiano Alessio Ghinami.

En cambio, Paola García en kata femenino sí superó en sus 'semis' a la belga Chiara Manca y ahora competirá por ser campeona de este Europeo ante la italiana Terryana D'Onofrio. En su camino hasta ahí, la española batió en dieciseisavos de final a la bielorrusa Veranika Baravik, en octavos a la alemana Jasmin Bleul y en cuartos a la francesa Helvétia Taily.