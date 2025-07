El "particular y genuino" Estadio de Vallehermoso acoge este sábado el Meeting de Madrid del Continental Tour Silver

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Estadio de Vallehermoso de Madrid, una instalación "particular y genuina" que pretende ser "el templo del atletismo", acoge este sábado el Meeting de Madrid del circuito Continental Tour Silver de World Athletics, con más de 200 atletas y casi medio centenar de representantes españoles.

La pista verde de Vallehermoso volverá a brillar este sábado, 19 de julio, con el mejor atletismo del mundo en la 42ª edición Meeting de Madrid del circuito Continental Tour Silver de World Athletics. Se darán cita en la instalación de la capital todo un elenco de figuras nacionales e internacionales en el punto álgido de la temporada.

En total, participarán 204 atletas -103 hombres y 101 mujeres- de 49 nacionalidades diferentes, con una participación española de 49 deportistas. A partir de las 20.00 horas, competirán repartidos en 16 pruebas: 400m, 800m, 1500m, 110m vallas, 400m vallas, pértiga, triple salto y lanzamiento de peso, para los hombres mientras que las mujeres lo harán en 100m, 400m, 800m, 1500m, 400m vallas, longitud, lanzamiento de peso y lanzamiento de martillo.

Sonia Cea, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Madrid, insistió durante el acto de presentación del evento en el propio Vallehermoso, que quieren que el recinto "sea el templo del atletismo". "Y que Vallehermoso, tan particular y genuino, se convierta en la casa de los atletas españoles", recalcó.

"Los madrileños le tienen mucho cariño al atletismo, por lo que se genera en Vallehermoso, es muy bonito. No es solo un estadio, es lo que pasa dentro de él, no sería lo mismo sin los madrileños", reivindicó la concejala.

Y es que la estrategia del Ayuntamiento "se resume en la frase: de la base al cielo". Así, quieren "apoyar a los chavales en su sueño para que toquen el cielo de Madrid con sus triunfos". "Los atletas que compiten son referentes para los niños, ven que se puede y que si siguen con sacrificio y esfuerzo pueden estar compitiendo así", expresó.

"Tenemos que sumar, seguir apoyando, los presidentes nos lo ponen muy fácil, tienen muchas ganas de sacar adelante este tipo de eventos, nos inspiran. No es solo esto, trabajamos con ellos durante todo el año por el deporte base, que es lo más importante", comentó sobre la gestión del consistorio.

Al evento, además del presidente de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), Raúl Chapado, acudieron los atletas españoles Josué Canales, Fatimá Diamé y Blanca Hervás para analizar sus sensaciones a dos días del evento en el recinto madrileño.

"Más que cruel, es por la autoexigencia, que hace que un resultado que no es tan malo lo veamos horroroso. El año pasado acabé con un 'pajarón' increíble. Y, después, París fue como un parque de atracciones. Ahora soy un chico feliz", dijo el atleta español de origen hondureño.

El objetivo de Canales este sábado es bajar a 1:43. "Quiero quitarme el 4 de mi marca personal, quiero ver un 3, pero necesito dejar de estar obsesionado, y estar en ese estado de flow cuando ya has hecho el trabajo, dejar que fluya. Quiero meterle ya el aliento en la nuca a Attaoui", bromeó sobre la competencia a nivel nacional en una prueba de 800 que es "una guerra civil".

Canales también defendió sus orígenes humildes. "He crecido en un barrio de Girona, no he salido de esa burbuja, mis amigos siguen siendo los del barrio. Mi padre sigue siendo albañil y mi madre limpia casas, he tenido la suerte también de tener formadores que me han inculcado valores de integridad, solidaridad, hacer grupo", explicó.

Por su parte, la especialista en salto de longitud Fatimá Diamé destacó que se encuentra "mejor que nunca a nivel físico y mental" después de cambiar su técnica y utilizar la pierna izquierda en la mecánica de salto "por la lesión en el pie derecho". "Nos está yendo muchísimo mejor. Tengo muy buenas sensaciones", aseguró.

"Los 7 metros son un reto muy a corto plazo, sé que puedo hacerlo, con la pierna izquierda me siento mucho más fuerte y potente. Ya lo he hecho entrenando, es pillar esa pequeña suerte y saldrá", deseó la atleta valenciana, que viene de colgarse un bronce en el Mundial en Pista Cubierta de Nankín (China).

Finalmente, una de las integrantes del relevo 4x400 y que en Madrid competirá de manera individual en los 400m, Blanca Hervás, se mostró "supercontenta todas por la acogida" tras lograr el oro en el Mundial de Relevos de China. "Ni en mis mejores sueños me lo imaginaba. Todo el mundo confía y nos sigue apoyando", expresó.

"Para mí, el Meeting de Madrid es la carrera más especial de la temporada, el año pasado fue la que más me marcó. Tengo muchas ganas, ojalá cumplir las expectativas", dijo la madrileña, "orgullosa" de lo que vivió en Vallehermoso hace apenas unas semanas en el Europeo por Selecciones. "Me encanta que venga la gente, que se llene el estadio y que la gente lo disfrute", agregó.

"Sería un reto y un sueño estar en el 400 del Mundial de Tokio -que se disputa entre el 13 y el 21 de septiembre-, estoy a dos décimas de la mínima por puntos y la voy a luchar hasta el final. Madrid sería el escenario perfecto para lograrlo", reconoció.