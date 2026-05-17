Las españolas Paula Barceló y María Cantero, subcampeonas del mundo de 49er FX - SAILING ENERGY

MADRID 17 May. (EUROPA PRESS) -

Las españolas Paula Barceló (CN Arenal) y María Cantero (RCN Gran Canaria) se proclamaron subcampeonas del mundo este domingo al colgarse la plata en el Mundial de 49er FX celebrado en aguas de Quiberon (Francia).

La tripulación española, defensora del título mundial, llegaba al último día como líder de la clasificación general tras una semana muy difícil y peleó hasta los últimos metros por el título, que se llevaron las noruegas Pia Dahl Andersen y Nora Edland por un punto. Las francesas Manon Peyre y Amélie Riou fueron bronce.

Con el nuevo sistema de puntuación de Medal Series, los 20 puntos de ventaja con los que habían cerrado el día anterior se desvanecían para dejarlo todo abierto en la lucha por el podio. Las españolas fallaron en la salida en el inestable campo de regatas de Quiberon para ser décimas en la primera prueba. En la segunda Medal Race, Barceló y Cantero entraron séptimas, segundas del mundo.

"Es verdad que partíamos con mucha ventaja antes de la compresión de puntos del nuevo formato, pero una vez aplicada esa reducción la diferencia se había quedado en nueve puntos y las regatas de hoy no nos han salido bien, esa es la realidad", confesó Paula Barceló en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Vela.

"Hemos terminado segundas después de liderar buena parte del campeonato. Así es el deporte y son cosas que pasan. Ahora toca quedarse con lo bueno y seguir hacia adelante", añadió, en la línea de una Cantero que destacaba la capacidad de reacción del equipo pese a las dificultades de la jornada final.

"Ha sido un día complicado para nosotras, en el que no hemos estado especialmente acertadas en el campo de regatas. Se nos ha complicado un par de veces, pero la actitud ha sido siempre la de seguir hacia delante y no dar nada por perdido", dijo.

"Sentíamos que merecíamos ganar y hemos competido con esa mentalidad hasta el final. Como dice Paula, a veces las cosas no salen, pero tampoco hay que olvidar que hemos ganado la plata en un campeonato del mundo y que el camino hacia Los Ángeles todavía es muy largo", añadió, satisfecha de seguir subiendo al podio como en cada una de las pruebas que han disputado juntas en 16 meses.