Paula Butragueño y Luis Pasamontes participan este jueves en la charla virtual WITL

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La entrenadora personal Paula Butragueño y el exciclista profesional Luis Pasamontes participan este jueves (18:30 horas) en el ciclo de conferencias motivacionales WITL Talks by DKV, promovida por la plataforma de contenidos 'Where is the limit?', liderada por el ex Director Ejecutivo de GAES Antonio Gassó.

WITL ha organizado junto a DKV Salud la versión virtual de su programa de conferencias motivacionales WITL Talks by DKV para ayudar a la población a afrontar la situación de crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

Paula Butragueño, entrenadora personal, profesora de yoga y mindfulness, hablará sobre cómo puede ayudar el yoga, la meditación y el mindfulness a sobrellevar esta situación, mientras que el exciclista del Movistar Luis Pasamontes ofrecerá su óptica sobre el papel del buen 'gregario' y la importancia del comportamiento de todos los ciudadanos para combatir el virus.

Además de ellos, también intervendrán Julio de la Iglesia, Técnico Especialista en Desactivación de Artefactos Explosivos (TEDAX) y 'coach' ejecutivo de los mejores directivos del país, que es experto en cómo gestionar el miedo que nos limita; y el médico Julio Lorca, especialista en e-health y director de desarrollo en salud digital de DKV Salud.

Lorca subrayará la importancia de no salir de casa y utilizar los servicios de telemedicina para resolver dudas sobre el coronavirus y sus síntomas en lugar de saturar los hospitales.

Grupo DKV ha puesto en marcha la iniciativa #Medicosfrentealcovid para que médicos voluntarios atiendan consultas de salud de cualquier usuario, de manera gratuita, a través de la aplicación 'Quiero cuidarme Más'. La iniciativa cuenta con el apoyo de la Sociedad Española de Medicina Interna y de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria.

La participación es gratuita, pero para poder conectarse en streaming a estas WITL Talks by DKV es necesario registrarse previamente en la web 'www.witl.es/talks'.