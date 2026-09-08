Pedroche, Virseda, Carolina Navarro y Nuria Rodríguez prueban la zapatilla Joma Slam Footshape en Premier Padel Madrid

Cristina Pedroche, Virseda, Carolina Navarro y Nuria Rodríguez prueban la zapatilla Slam Footshape de Joma en Premier Padel Madrid. - JOMA

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presentadora Cristina Pedroche y las jugadoras Vero Virseda, Carolina Navarro y Nuria Rodríguez han compartido pista en una activación organizada por la marca Joma durante el Premier Padel Madrid para probar el nuevo modelo de zapatilla Slam Footshape y acercar el calzado al público mediante cuatro experiencias y niveles de juego diferentes.

Pedroche ha aportado la perspectiva de aficionada al pádel y embajadora 'barefoot' de la firma, mientras que Virseda, Navarro y Rodríguez han trasladado la exigencia del circuito profesional. En la prueba sobre la pista, las cuatro han llevado el modelo Slam Footshape a situaciones habituales del juego como los apoyos laterales, los ajustes de posición, las frenadas y los deslizamientos.

De este modo, la activación ha servido para exponer en uso real la capacidad de adaptación del calzado a los distintos ritmos y estilos de pista. La Slam Footshape constituye la opción respetuosa dentro de la gama Slam de la marca sin sustituir al modelo convencional, respondiendo ambas alternativas a preferencias distintas de uso.

A diferencia de la horma tradicional, el diseño 'footshape' parte de la anatomía natural del pie e incorpora una puntera espaciosa para favorecer la comodidad, la estabilidad y la adaptabilidad.

A nivel técnico, la zapatilla cuenta con una horma anatómica desarrollada para respetar la forma del pie y ampliar la superficie de apoyo. El calzado integra 'phylon' para facilitar la agilidad, la tecnología Stabilis para controlar las torsiones y reducir riesgos de lesión, un 'upper' de 'mesh' transpirable con ventilación VTS, el sistema de ajuste termosellado Joma Sportech y una suela de caucho Durability con dibujo de espiga o 'clay'.