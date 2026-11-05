Pere Varias deja de ser seleccionador nacional masculino y director técnico de hockey patines

Pere Varias durante un partido de la selección masculina de hockey patines - RFEP

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Patinaje (RFEP) confirmó este jueves que, "de mutuo acuerdo", ha acordado con Pere Varias el final de su vinculación profesional en lo relativo a los cargos de seleccionador nacional masculino y de director técnico de hockey patines.

"De esta manera, el técnico deja en el día de hoy sus funciones como seleccionador nacional absoluto masculino y al finalizar el año como director técnico de hockey patines", puntualizó en un comunicado la RFEP. Pere Varias se incorporó al organismo en el mes de septiembre de 2024 para asumir estos dos cargos, que ahora deja dos años después y después de conseguir una medalla en los World Skate Games, los Juegos Mundiales de Patinaje que se disputaron en Asunción, Paraguay, donde el combinado nacional masculino acabó cuarto después de perder en las semifinales ante Argentina por penaltis.

"La Real Federación Española de Patinaje quiere agradecer a Pere Varias su trabajo, dedicación, profesionalidad y compromiso durante esta etapa, y le desean los mayores éxitos en sus futuros proyectos profesionales", sentenció el organismo.