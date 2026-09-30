Polar presenta OS6, su nueva actualización gratuita con más control, autonomía y personalización. - POLAR

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compañía tecnológica Polar ha presentado Polar OS6, una actualización gratuita de software para sus relojes deportivos compatibles que incorpora funciones clave de salud, entrenamiento y personalización en el propio dispositivo con el fin de ofrecer una experiencia más ágil y reducir la dependencia del teléfono móvil.

Entre las principales novedades de este sistema, la firma ha incluido nueve gráficas de tendencias visibles directamente desde la pantalla del reloj. Esta mejora permite a los usuarios analizar la evolución de sus métricas de rendimiento y salud en cualquier momento sin necesidad de consultar la aplicación móvil Polar Flow.

Asimismo, la actualización ya está disponible de forma gratuita para los modelos Polar Vantage V3, Polar Vantage M3, Polar Grit X2 Pro, Polar Grit X2, Polar Ignite 3 y Polar Street X, y se puede instalar tras sincronizar los dispositivos con la aplicación Polar Flow.

Igualmente ha sumado una función de personalización mediante el botón superior izquierdo para asignar accesos directos a las herramientas más utilizadas, opción disponible en todos los modelos compatibles salvo en el Polar Ignite 3.

Además, Polar OS6 ha introducido la posibilidad de editar los perfiles deportivos y sus configuraciones esenciales desde el propio reloj justo antes de iniciar la actividad.

Con el objetivo de proteger la vida útil de la batería a largo plazo, la empresa ha añadido una opción que permite limitar la carga del dispositivo al 80%, reduciendo así el desgaste progresivo cuando permanece conectado durante periodos prolongados.

El sistema se ha completado con un diseño visual renovado, la posibilidad de registrar el peso desde la muñeca y la llegada de las esferas de la colección Street X a los modelos con pantalla AMOLED compatibles.