Quim Salarich se impone en la Copa de Europa de Levi

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El deportista español de Spainsnow Quim Salarich (FCEH-LMCE) ha conseguido su primera victoria en la Copa de Europa en el SL de Levi (FIN) este sábado, demostrando que está acabando la temporada en un buen estado de forma preparando ya la siguiente y exigente campaña de Copas del Mundo.

El deportista catalán brilló por encima de rivales destacados como los suizos Tanguy Nef y Sandro Simonet, el francés Marc Digruber o el otro deportista de Spainsnow, Juan del Campo (NKEF-EURO).

El corredor del equipo Rossignol firmó una gran primera manga colocándose en la primera posición con un registro de 52.11, por delante de Nef y Simonet. En la segunda manga el catalán contaba con una gran diferencia que tenía que administrar de forma inteligente para conseguir su primera victoria en una Copa de Euro de SL.

Salarich superó a Nef por 0.17 en el cómputo global en un podio que completó el noruego Halvor Hilde Gunleiksrud (NOR), actual líder de la Copa de Europa, a 0.45. "Estoy muy contento con mi primera victoria en Copa de Europa después de cuatro podios. He sido agresivo en la primera manga y en la segunda he bajado de una forma más inteligente para conservar la ventaja. Muy feliz por el resultado y ahora a por las finales de SL de Copa de Europa del 14 de marzo en Narvik, en Noruega", dijo el español en declaraciones a la Real Federación Española de Deportes de Invierno.

Con esta victoria, Salarich se sitúa sexto en la clasificación de la especialidad de Slalom de la Copa de Europa con un total de 270 puntos, mientras que Juan del Campo subió hasta la duodécima posición con 157 puntos.