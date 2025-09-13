Rafa Lozano Jr hace historia y peleará por el oro en el Mundial de Boxeo

MADRID 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El boxeador español Rafa Lozano Jr hizo historia este sábado al clasificarse para la final de la categoría de 55 kilos de los Campeonatos del Mundo Amateur que se están disputando en la localidad inglesa de Liverpool y asegurar la segunda medalla para la delegación nacional.

El andaluz, que estuvo cerca de la medalla en los pasados Juegos Olímpícos de París y bronce continental el año pasado, aunque en un peso inferior (51 kilos), se convirtió en el primer púgil español que peleará por un título mundial después de derrotar en su combate de semifinales al irlandés Thady Patsy Joyce, al que batió de forma ajustada a los puntos (3-2) tras un pelea que no comenzó bien.

Lozano Jr, hijo del seleccionador y doble medallista olímpico Rafael Lozano, fue dominado por su rival en el primer 'round', pero los jueces le dieron ganador unánime del segundo, lo que animó al boxeador español. Todo se tuvo que decidir en el tercero y definitivo, muy ajustado, pero que terminó dando a los puntos el triunfo al joven púgil andaluz.

Este, que ya se había asegurado su primer metal mundialista y el segundo para la delegación española en la cita tras el bronce de Enmanuel Reyes Pla, se medirá ahora a un duro y experto oponente, como el kazajo Makhmud Sabyrkhan, oro mundial de este peso en 2023.