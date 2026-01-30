Raúl Entrerríos se incorpora a la Fundación Deporte Joven del CSD como coordinador de proyectos

El presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, junto al ex internacional de balonmano Raúl Entrerríos, quien se ha incorporado a la Fundación Deporte Joven como coordinador de proyectos. - CSD

El ex internacional de balonmano Raúl Entrerríos, doble medallista olímpico y campeón del mundo y de Europa, se ha incorporado a la Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes (CSD) como coordinador de proyectos, según informa este viernes el CSD en un comunicado.

Raúl Entrerríos asumirá la responsabilidad de crear, desarrollar, ejecutar y supervisar los programas y actividades de la fundación del CSD. Su labor se centrará en los acontecimientos de excepcional interés público y en las actividades prioritarias de mecenazgo, dos instrumentos clave para la captación de apoyo por parte de entidades privadas, con especial atención al programa España Compite.

Dicho programa pretende impulsar la proyección de las PYMES españolas a través del deporte y reforzar el papel del empresariado como motor de crecimiento asociado a los valores deportivos.

Raúl Entrerríos, que ha sido internacional absoluto con la selección española de balonmano en 294 ocasiones, ha logrado dos bronces olímpicos, en los Juegos de Pekín 2008 y Tokyo 2020, además de un Campeonato del Mundo y dos Campeonatos de Europa.

Además, Entrerríos cuenta con una amplia trayectoria en la gestión deportiva. Es graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y posee un MBA en Gestión Deportiva, así como certificaciones en Alto Rendimiento Digital y Psicología del Alto Rendimiento.

A lo largo de su trayectoria profesional, ha desempeñado funciones de responsabilidad como seleccionador nacional juvenil, como responsable formativo del FC Barcelona y como miembro de la Comisión Olimpismo 365 del Comité Olímpico Español.

"Su liderazgo, su profundo conocimiento y su compromiso con los valores que representa el deporte español supondrán un impulso estratégico para la Fundación Deporte Joven, entidad que celebra este año su treinta aniversario y que depende del Consejo Superior de Deportes", ha destacado José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del CSD.

Raúl Entrerríos ha acompañado a José Manuel Rodríguez Uribes este viernes en una reunión institucional con la ONG Kelele África. En este encuentro, se han abordado posibles líneas de colaboración de esta asociación con la Fundación Deporte Joven en proyectos vinculados al deporte, la cooperación internacional y el impacto social.

Con la incorporación de Raúl Entrerríos, el Consejo Superior de Deportes "refuerza su apuesta por integrar perfiles de prestigio y experiencia contrastada con el objetivo de seguir impulsando el deporte como motor de desarrollo social, económico y de valores". La también olímpica Aauri Bokesa es asesora en el Gabinete de Presidencia.