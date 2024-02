El relevo masculino 4x200 libre se mete en la final del Mundial de Doha con doble récord de España

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El relevo masculino de 4x200 libres fue el gran protagonista de la delegación española presente en la jornada matinal de este viernes en el Mundial de Natación que se está disputando Doha después de batir dos récords de España y clasificarse para la final.

El cuarteto formado por Luis Domínguez, César Castro, Sergio de Celis y Carlos Quijada rayó a un gran nivel para batir con un crono de 7:10.63 la plusmarca nacional que el mismo equipo había sellado el verano pasado en la final del Mundial de Fukuoka (Japón) con 7:10.85.

Además, Domínguez, encargado de realizar la primera posta, también logró un nuevo récord de España de los 200 libres, con un registro de 1:47.02, once centésimas mejor que el de César Castro que databa del año 2021. "Me he notado muy, muy bien por parte individual y extremadamente bien como relevo, a ver qué sale esta tarde. El 'pique' entre nosotros siempre ayuda a mejorar y nos hace ir hacia delante", señaló Domínguez en declaraciones recogidas por la 'RFEN'.

El relevo español acabó tercero en su serie, superado por China (7:06.93) y Lituania (7:09.97), pero por delante de toda una potencia como los Estados Unidos por siete centésimas (7:10.70), y como el séptimo mejor de los ocho finalistas.

Por otro lado, la jornada matinal en la piscina trajo también las buenas noticias de los pases a las semifinales de Mario Mollá en los 100 mariposa, con la undécima mejor marca (52.12) y tratará de mejorar para optar a la mínima olímpica 'A' (51.67), y de África Zamorano en los 200 espalda con el duodécimo mejor registro (2:12.55), lejos de la mínima para París 2024 (2:10.39) y de su mejor marca (2.09.35).