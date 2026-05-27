Repsol incorpora el motor de Toyota del Dakar en su TechLab de Móstoles - REPSOL

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El equipo Toyota Gazoo Racing W2RC, fruto de su alianza con Repsol, proporcionó el motor de uno de sus DKR HR Hilux de competición del Rally Dakar al Tecnology Lab que la compañía energética tiene en Móstoles, para permitir "un trabajo mucho más enriquecedor y avanzar en el desarrollo de nuevas formulaciones de combustible renovable y lubricantes".

El equipo Toyota Gazoo Racing W2RC está inmerso en un nuevo reto con los pilotos Henk Lategan y Seth Quintero en el Desafío Ruta 40 en Argentina, la tercera cita del Mundial de Raids (W2RC), que se disputa hasta este viernes. Y la compañía multienergética y el fabricante nipón siguen trabajando juntos para seguir desarrollando en competición los combustibles renovables y lubricantes.

Fruto de esta alianza, el equipo Toyota Gazoo Racing W2RC proporcionó el motor de uno de sus DKR HR Hilux al Tecnology Lab de Repsol en Móstoles. "La llegada de este motor es un nuevo hito que va a permitir hacer un trabajo mucho más enriquecedor y avanzar en el desarrollo de las mejores soluciones técnicas para nuestros equipos, con nuevas formulaciones de combustible renovable y lubricantes adaptadas a las exigencias de la competición", destacó la compañía.

El proyecto se enmarca en la colaboración entre Repsol y Toyota Gazoo Racing W2RC, y permitirá "analizar y optimizar estos combustibles en condiciones similares a las que afrontan los equipos en pruebas extremas como el Dakar o el Mundial de Rally-Raid". Así, se podrán realizar "mejoras continuas y testar los productos en el motor de competición, para analizar de forma más rápida y precisa cualquier cambio de formulación".

Un conocimiento adquirido en competición que será transferible a los productos que Repsol pone a disposición de sus clientes en sus estaciones de servicio.