La RFER y el CD Leganés acuerdan que Butarque sea la casa del rugby nacional en la Comunidad de Madrid

De izquierda a derecha, Martín Ortega, director general del CD Leganés; Miguel Ángel Recuenco, alcalde de Leganés; y Juan Carlos Martín 'Hansen', presidente de la Real Federación Española de Rugby, en el Estadio de Butarque. - JAVIER IZQUIERDO / RFER

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Rugby (RFER) y el CD Leganés firmaron este miércoles un acuerdo que permitirá que el Estadio Ontime Butarque se convierta en la sede oficial de la RFER en la Comunidad de Madrid durante los próximos tres años.

Según un comunicado, el acto, celebrado en el propio estadio, contó con la presencia de Martín Ortega, director general del CD Leganés; Juan Carlos Martín 'Hansen', presidente de la RFER; Miguel Ángel Recuenco, alcalde de Leganés; Clara Polonio Córdoba, Concejala de deportes; y Carlos Delgado Pulido, primer teniente de alcalde.

'Hansen' reconoció que la RFER, "desde el primer momento", se ha sentido "muy acogida" en Butarque y en Leganés. "Vamos a apostar de verdad por este club, esta ciudad y este estadio, porque es un entorno ideal para el rugby. Necesitábamos un sitio de referencia, donde la gente se acostumbre a ver a España donde merece", agradeció.

Para el club 'pepinero', resaltó que ambas entidades comparten "valores similares" y querían "hacer algo más estable y con más duración a medio-largo plazo". "Queremos demostrar que somos capaces de albergar estas competiciones en un estadio moderno cercano y versátil", expresó Ortega.

Mientras que el alcalde de Leganés recordó que en el España-Irlanda A en noviembre disfrutó de "la alegría de los aficionados de Leganés". "Gracias a este acuerdo nos ponemos en el mapa del deporte mundial. Leganés es deporte y esto afirma la apuesta de nuestro gobierno en este ámbito", manifestó Recuenco.

Con esta alianza, Leganés se consolida como uno de los epicentros del rugby español, albergando competiciones de máxima relevancia. La primera gran cita será el próximo 15 de marzo, cuando se celebrarán los encuentros decisivos del Campeonato de Europa, las Rugby Europe Championship Madrid Finals. El estadio acogerá las semifinales y la final.