1134613.1.260.149.20261117120740 Javier Rodríguez Piris, presidente de la FEP, en los Desayunos Deportivos de Europa Press. - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Española de Pádel (FEP), Javier Rodríguez Piris, defendió este martes que "por qué no soñar" con organizar el Mundial de 2030 en España, un torneo que "tendría éxito y retorno asegurados", al mismo tiempo que celebró que "se están dando pasos importantes" para que el deporte sea olímpico en 2032 ó 2036.

"Después de vivir en el Mundial en Doha y ver el espectáculo, lo que transmite la marca España, se me ocurrió por qué no soñar y plantear eso -organizar la cita de 2030-, quedan cuatro años, somos España. Me lancé y creo que podemos trabajar en ello", dijo el dirigente en un Desayuno Deportivo organizado por Europa Press con la colaboración de Amix, Comunidad de Madrid, Joma, Loterías y Apuestas del Estado y Mondo.

España triunfó en el reciente Mundial celebrado en Doha (Catar), ganando el torneo en categoría masculina y femenina, y ahora la FEP quiere recoger esos éxitos y demostrar su capacidad de organización con la edición de 2030. "Las pistas estaban, por momentos, muy vacías en Doha, los que queremos el pádel, pensamos que hacer un Mundial sería impresionante y tendría un éxito y un retorno asegurados", aseguró.

"Por qué no hacer dos Mundiales, somos los mejores", dijo en referencia a compartir año con la Copa del Mundo de fútbol que organizará España junto a Marruecos y Portugal. Aunque, para celebrarse en España, "el circuito profesional tendría que cambiar sus pruebas, el calendario". "Lo más importante son las instituciones, y muchos patrocinadores, las ayudas", explicó Rodríguez Piris, que dijo que irán al Riyadh Air Metropolitano "si hace falta", en el caso de que el Santiago Bernabéu sea sede de la final del Mundial de fútbol. .

Otro de los retos del pádel a nivel internacional es ser deporte olímpico, con los Juegos de Brisbane en 2032 como objetivo más cercano. "Se están dando pasos importantes. Ya hemos hecho pruebas, como los Juegos del Mediterráneo -se disputaron del 21 al 28 de agosto de este año en Tarento (Italia)-. Tenemos una relación maravillosa con Alejandro Blanco, y nos apoya. Ojalá sea en 2032", deseó el presidente, aunque también está abierta la vía de 2036, aún sin sede.

Rodríguez Piris relató también que, cuando llegó a la FEP en diciembre del año pasado se encontró "una federación bastante desestructurada", debido a "procesos electorales convulsos". "Hemos tenido muchas ganas de trabajar, de hacer las cosas bien, de intentar formar un equipo importante. Nuestros siguientes objetivos son seguir trabajando, mantenerlo, crecer más y seguir esa línea de trabajo.

"Lo importante, aparte de los éxitos deportivos que evidentemente son muy importantes, es que consigamos tener una federación exitosa a nivel personal, que tenga buena visibilidad y que sea creíble", defendió el dirigente.

Porque, como Federación, acaba de "vivir uno de los momentos más importantes" de su historia con el doblete en el Mundial, aunque la entidad quiere ir "un poco más allá". "Porque creo que los títulos deportivos, siendo muy importantes, no son los únicos éxitos de los que debemos sentirnos orgullosos. Hay otro éxito que merece una atención especial, la enorme repercusión mediática", aplaudió.

"Durante el Mundial, los canales de oficiales de la FEP alcanzaron 45,4 millones de impresiones, incorporaron más de 26.000 nuevos seguidores y generaron 666.000 interacciones. Nuestros contenidos llegaron a espectadores de 112 países con 786 publicaciones realizadas durante el campeonato. Los títulos nos dan prestigio, pero la capacidad de comunicar nuestros éxitos nos permite crecer, llegar a las personas y abrir nuevas oportunidades para el futuro", señaló.

La FEP "atraviesa un momento de estabilidad, con una gestión responsable y una situación económica más sólida", lo que les permite "mirar al futuro con confianza y ambición". "Y esto no sucede por casualidad, detrás hay muchas horas de trabajo, decisiones y, sobre todo, un gran equipo humano. Espero que podamos sentirnos satisfechos de la evolución de nuestra institución, pero no debemos conformarnos. El verdadero éxito consiste en mantenerlo conseguido, seguir mejorando y ponerlo a día", advirtió.

Y dos de los objetivos de la FEP en los próximos años son potenciar el pádel femenino y el pádel para personas con discapacidad. "Tenemos que seguir impulsando el pádel femenino, generando oportunidades, dando visibilidad a nuestras deportistas y facilitando que cada vez más niñas y mujeres encuentren en nuestro deporte un espacio para crecer, competir y disfrutar. España tiene grandes referentes femeninos y nuestra seleccionada Carolina Navarro es un magnífico ejemplo de ello", comentó.

"Y debemos seguir apostando por el pádel para personas con discapacidad. El deporte debe ser una herramienta de integración, igualdad y superación. Tenemos que eliminar barreras y conseguir que todas las personas, independientemente de sus capacidades, tengan la oportunidad de disfrutar y formar parte de nuestro deporte. Una federación debe medirse también por su capacidad para no dejar a nadie atrás. Queremos un pádel para todos", agregó.

Porque una de las grandes bazas de este deporte a nivel de difusión es el pádel amateur, sin perder peso en el Premier Pádel, con seis citas españolas en 2026, aunque ningún 'grande'. "La visibilidad del circuito profesional busca otro recorrido y yo creo que España es el país más importante del mundo, tenemos campeones del mundo, tenemos los mejores seleccionadores, los mejores equipos. Y España debe tener un 'Major'", argumentó.

Para ello, una de las claves es que lo más de 5 millones de personas que practican pádel sin licencia pasen a estar al amparo de la FEP. "Es un reto importante conseguir que muchas personas saquen su licencia federativa, ahora finalizaremos este mes con las 120.000, buscaremos formas de conseguirlo a través de apoyos, patrocinadores y de más competiciones. Para conseguir más licencias hay que hacer más competiciones más atractivas, que la gente se sienta cómoda y estar respaldado por un seguro médico y por la Federación", aseveró

"Hasta ahora los premios del Mundial no estaban definidos, y este año ha sacado -la FIP- una norma en la que el 80% de los premios va dirigido a los deportistas y el 20% a la Federación nacional, y queremos dedicarla a que la primera licencia para los menores de 15años sea gratuita", anunció Rodríguez Piris.

La FEP mantiene "relaciones cordiales" con la Federación Internacional, están en "un momento bueno". "Cuando comenzamos, había una descoordinación que venía de atrás, tuvimos que hablar, reunirnos y consensuar un sistema en el que nosotros consideramos que en España no pueden celebrarse pruebas sin una coordinación, y ahora mismo las pruebas que se van a celebrar han sido coordinadas, reguladas. En España estamos más desarrollados que en muchos otros países, consideramos también que en España ese trabajo ya está más hecho por las federaciones", defendió.

"El trabajo de las territoriales es fundamental. Cuando hablamos del crecimiento del pádel, debemos recordar que nada de eso sería posible sin su trabajo. Son el verdadero motor de nuestro deporte. Organizan competiciones, impulsan escuelas, desarrollan el deporte base y trabajan cada día para que más personas practiquen pádel", reivindicó.

Finalmente, Rodríguez Piris abogó por un "pádel igualitario" y se mostró partidario de "igualdad de premios" en torneos masculinos y femeninos, antes de avanzar que quiere "potenciar la prueba de selecciones autonómicas "con jugadores que están en pretemporada". "Y en 2027 se celebrará el Campeonato de España por parejas absoluto, ya anunciaremos las fechas y lugares", comentó, aplaudiendo también la celebración de la Hexagon Cup, porque "ayuda a crecer el pádel".