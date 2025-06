Rudy Fernández, Valverde, Craviotto y Almudena Cid, embajadores de los Productos Azules de Decathlon

Los deportistas afrontan el reto de empezar desde cero en una nueva disciplina con una equipación profesional a precio de principiante

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exbaloncestista Rudy Fernández, el exciclista Valverde, el palista Saúl Craviotto, el deportista español con más medallas olímpicas, y la gimnasta Almudena Cid afrontan el reto de empezar de cero en una nueva disciplina deportiva con los 'Productos Azules' de la marca Decathlon, que ofrecen una equipación de calidad profesional a precio de principiante.

Empezar un deporte no tiene por qué ser complicado, caro ni requiere de la equipación de un profesional desde el primer día. Eso es lo que defiende la gama de Productos Azules de Decathlon, una propuesta que presenta una equipación deportiva de alta calidad, con el sello de recomendación de expertos, a precios asequibles para los que se lanzan con una nueva actividad deportiva.

"La gama Productos Azules nace con un objetivo muy claro: ofrecer una solución práctica, accesible y de calidad para quienes quieren iniciarse en un nuevo deporte. Son productos sencillos, sí, pero con un nivel técnico y funcional que garantiza una experiencia cómoda y motivadora desde el primer día," explicó Raúl García, Líder de Mercado y Oferta en Decathlon España.

Para García no todo el mundo necesita la equipación de alto rendimiento para empezar. "Lo que sí necesitan es confianza, facilidad de uso y un precio que no sea una barrera. Eso es exactamente lo que resuelve esta gama", añadió el experto de la marca.

Para presentar la nueva gama, la marca ha contado con la participación de los deportistas Alejandro Valverde, Rudy Fernández, Saúl Craviotto y Almudena Cid, que ahora se enfrentan al reto de empezar desde cero en una disciplina completamente nueva.

"Creo que todo niño tiene que probar, porque siempre va a haber un deporte que diga 'este es para mí'," afirmó Almudena Cid, destacando el valor de la exploración desde la infancia. Rudy Fernández recordó que aunque uno se forme o esté centrado en un deporte, "lo más importante es poder probar otras disciplinas y aprender de cada una de ellas".

Para Alejandro Valverde, empezar no debe ser cuestión de edad. "No tiene por qué haber edad si el cuerpo te lo permite. No necesitas ser 100% competitivo, simplemente notar que vas mejorando", dijo el exciclista del Movistar Team. Y Saúl Craviotto completa esta idea señalando que "el deporte es una forma más de educación, complementaria a la formación académica y fundamental desde la infancia hasta la edad adulta".

La campaña Productos Azules busca transmitir motivación, humildad y el valor de probar cosas nuevas, animando a todo el mundo a descubrir el placer de empezar un deporte, sin presiones y con la garantía de calidad que ofrece Decathlon.

"En Decathlon creemos que el deporte es para todos y que siempre es buen momento para empezar. Con esta campaña 360º queríamos transmitir un mensaje realista, inspirador y muy humano: todos hemos sido principiantes alguna vez. Contar con figuras tan queridas como Alejandro Valverde, Rudy Fernández, Saúl Craviotto y Almudena Cid nos permite amplificar ese mensaje y conectar con diferentes públicos que quizá aún no se han animado a dar el primer paso," señaló Francesca Musacchio, directora de Marketing de Decathlon España.