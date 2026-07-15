SailGP presenta su estrategia para 2030 con el objetivo de "aumentar su audiencia" y crecer hasta los 20 equipos

Archivo - Prueba de la competición de vela SailGP. - SAILGP - Archivo

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

SailGP dio a conocer este miércoles los detalles de su estrategia de negocio de cara a 2030, una hoja de ruta que marcará la próxima etapa de crecimiento del campeonato, para convertirse en "una de las 25 competiciones deportivas más importantes del mundo", aspirando a 20 eventos y más de 30 millones de espectadores a finales de la década.

"Con 13 equipos y un calendario de 13 eventos a día de hoy, SailGP prevé un crecimiento anual de equipos y de eventos en sedes consolidadas de aquí a 2030, con un claro objetivo: aumentar su audiencia y seguir expandiendo su comunidad global de aficionados", expresó el comunicado de la organización, con el objetivo de ser "una de las 25 competiciones deportivas más importantes del mundo".

Así, los próximos 5 y 6 de septiembre, Valencia acogerá por primera vez el Spain Sail Grand Prix | Valencia, tomando el relevo de Cádiz tras cuatro ediciones y "consolidando la apuesta de SailGP por España como una de las sedes estratégicas del campeonato", según el comunicado.

Con la llegada de Valencia, SailGP quiere "seguir creciendo en mercados clave, acercando las carreras náuticas más emocionantes del mundo a nuevos públicos y consolidando su presencia en Europa". Porque el objetivo de SailGP es contar con 20 equipos, celebrar hasta 20 eventos por temporada y lograr un crecimiento significativo de la audiencia en su apuesta por situarse entre los principales campeonatos deportivos del mundo antes de que termine la década.

Sir Russell Coutts, CEO y cofundador de SailGP, destacó que el objetivo cuando creó al competición en 2018 era "redefinir la forma en la que se ve, se percibe y se vive el deporte de la vela, inspirando a la próxima generación a través de un campeonato sin precedentes para los mejores deportistas profesionales de este deporte, que compitieran en igualdad de condiciones en los destinos más emblemáticos del mundo".

"Nuestros primeros cinco años han estado centrados en construir unos cimientos sólidos, crear un producto excepcional, un producto deportivo centrado en los aficionados, en el que se prueba lo que funciona y se aprende", continuó Coutts. "Ahora entramos en una etapa marcada por el crecimiento de la audiencia, la consistencia y la expansión", agregó.

Desde SailGP, defendieron que tienen "un producto capaz de estar a la altura de las principales competiciones deportivas del mundo" por su "atractivo como evento deportivo y de entretenimiento". "Y los próximos cinco años se centrarán en asegurarnos de que los aficionados al deporte, las ciudades y las marcas de todo el mundo lo conozcan", señaló.

Respecto a los datos en 2025, las pruebas del campeonato alcanzaron una audiencia acumulada de 215 millones de espectadores dedicados, y el objetivo es superar los 30 millones de espectadores por evento a finales de la década, gracias a "una mayor difusión en los principales mercados, así como entrar en nuevos mercados como China, Japón, India, México y Corea".

El director general de SailGP, Andrew Thompson, explicó que SailGP 2030 "se basa en los principios que han definido SailGP desde sus inicios: carreras cerca de la costa en algunos de los destinos más emblemáticos del mundo, tecnología de vanguardia y el compromiso de seguir ampliando los límites del deporte y el entretenimiento".

"Nada de nuestro crecimiento hasta la fecha habría sido posible sin la confianza y el compromiso de todos nuestros equipos y socios, ciudades anfitrionas y los atletas. Esta estrategia es tan suya como nuestra y juntos, impulsaremos el próximo capítulo de la liga y del deporte hasta 2030 y más allá", concluyó.