Saint-Denis y el río Sena acogen el Campeonato de Europa de natación con 53 españoles en liza

Archivo - Saint-Denis y el río Sena acogen el Campeonato de Europa de deportes acuáticos con 53 españoles en competición. - Michael Kappeler/dpa - Archivo

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Campeonato de Europa 2026 de deportes acuáticos, que se disputará desde este viernes y hasta el 16 de agosto en París (Francia), contará con 53 competidores españoles para natación en línea, aguas abiertas, natación artística, saltos y 'high diving', y también con presencia de Rusia y Bielorrusia tras su readmisión bajo bandera neutral.

Dos años después de acoger los Juegos Olímpicos, y siempre con foco mediático veraniego gracias al Tour, la capital francesa volverá a ser epicentro de otra gran cita deportiva. Hasta el 5 de agosto la artística tendrá protagonismo en Saint-Denis, con 13 representantes españoles y bastantes opciones de medalla en todas las pruebas del calendario.

Lideran la selección Iris Tió, multimedallista internacional, y los también campeones del mundo Dennis González y Lilou Lluís. La rutina de ejercicios con el tema 'Berghain' de Rosalía ha sido la innovación este año de un equipo que entrena Andrea Fuentes y completan Paula Ramírez, Marina García, Alisa Ozhogina, Mireia Hernández, Carla Lorenzo, Sara Saldaña, Jordi Cáceres, Cristina Arámbula, Txell Ferré y Aurora Lázaro.

Hasta el 6 de agosto se disputarán los saltos, con Valeria Antolino y Ana Carvajal buscando hacer un buen papel desde la plataforma y con Max Liñán, Jorge Rodríguez y Juan Pablo Cortés intentando dar guerra. En el 'high diving', Carlos Gimeno saltará los días 7 y 8 de agosto en una competición que a 27 metros de altura se celebrará en el río Sena.

También el 8 de agosto acabará en el río Sena el certamen de aguas abiertas, donde la principal baza española será Ángela Martínez, segunda en el ranking mundial; nadarán en París igualmente Paula Otero, Candela Sánchez, Clara Martínez de Salinas, Mateo García y Mario Méndez, junto a María de Valdés y Carlos Garach como fondistas de piscina.

Por último, la natación en línea será del 10 al 16 de agosto en el Centro Acuático Olímpico y habrá 28 españoles, a razón de 14 hombres y 14 mujeres. Destacan Hugo González, César Castro, Sergio de Celis e Iván Martínez, con especial atención a los relevos, y también Alba Vázquez, Laura Cabanes, María Daza, Estella Tonrath y la joven Irene Ciércoles.